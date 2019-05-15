2019-05-16T13:21:10+03:00
Звезды

В Челябинске покажут премьеру спектакля по рассказам Николая Коляды

Постановку «В Москву — разгонять тоску» презентуют 18 мая в Молодежном театре
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«Пьесы, как дети, делаются ночами и по любви», — писал Николай Коляда, основатель уральской школы драматургии, создавший собственный театр, известный в России и за рубежом. Любовь к простым людям и надежда — этим отличается все, что делает Коляда. Челябинский Молодежный театр решил поставить даже не пьесы, а рассказы знаменитого драматурга, написанные более 30 лет назад. Получился спектакль «В Москву — разгонять тоску».

Поскольку премьера состоится в Ночь музеев, 18 мая, Молодежный решил не ограничиваться показом спектакля, а устроить Суп-театр.

Есть традиция у Николая Коляды — раз в месяц угощать гостей борщом, приготовленным своими руками. Готовить Коляда любит и умеет. «Что-то перенял от мамы, чему-то научила жизнь, да и для борща много ли навыков надо?» — смеется он.

Мы разузнали рецепт драматурга и решили устроить «суповую» церемонию в музейную ночь как раз перед вечерним показом спектакля. Сбор зрителей состоится в 21:30. Они смогут перед премьерой отведать суп и окунуться в особую атмосферу, заряженную творчеством Коляды.

Отметим, в спектакль войдет три рассказа мэтра: «В Москву — разгонять тоску», «Царица Тамара», «Зоя». Это истории о женщинах, смешные и трагичные, попадающие в самое сердце. «В Москву! Есть в этом стремлении в столицу какие-то чеховские коннотации… Звучит в этом что-то о вечной женской мечте, — делится мыслями режиссер Александр Черепанов. — О женщинах, которые всегда хотят что-то доказать себе, друг другу, лучше одеться, следовать моде, нравиться другим». Художественное решение спектакля обещает заворожить зрителей — контраст черного и белого, двигающиеся ширмы, экраны, теневые фигуры на фоне и игра актеров на расстоянии вытянутой руки от зрителей. Будет место и улыбкам, и слезам, очарованию юности и боли утрат. Это истории, в которых каждый сможет немного узнать себя.

Премьера состоится в Ночь музеев, 18 мая, в 18:00, 20:00 и 22:00; 19 мая в 18:00.

Молодежный театр (Кирова, 116)

ИСТОЧНИК KP.RU

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