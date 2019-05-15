2019-05-16T13:21:10+03:00
Общество

Школьников Челябинска познакомили с работой электроподстанции 220 кВ «Новометаллургическая»

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— Я раньше не знала, что к оголенному проводу нельзя подходить ближе, чем на 8 метров, а теперь знаю — рассказывает воспитанница областного дома технического творчества Дарья Гайнитдинова.

Начальник подстанции 220 кВ «Новометаллургическая» ФСК ЕЭС, Сергей Викторович Ртищев, устало улыбается — школьники забросали его вопросами. Им интересно все: как часто нужно ремонтировать оборудование, опасно ли стоять под проводами, и какой звук издает аварийная сирена.

ПС 220 кВ «Новометаллургическая» обеспечивает энергоснабжение Челябинских металлургического и электрометаллургического комбинатов, а также электролитноцинкового и электродного заводов, она уникальна тем, что впервые на Урале рядом со старой электроподстанцией была выстроена совершенно новая, которая была запущена в работу без отключения потребителей.

Сергей Викторович показывает школьникам оборудование открытого распределительного устройства подстанции, рассказывает о работе трансформатора, затем экскурсия направляется в здание, к главному пульту, откуда оперативный персонал контролирует работу всех систем.

« Я сама не ожидала», — смеется педагог областного дома технического творчества, Анна Немцева, — «что детям будет настолько интересно здесь , мы пригласили на экскурсию только тех, кто действительно увлекается естественными науками, мне самой было любопытно узнать все то, что спрашивали дети»

Особенно впечатлили ребят аккумуляторные батареи, которые могут в течение двух дней обеспечивать автономное электроснабжение подстанции в случае технологических нарушений.

В финале экскурсии Сергей Викторович приводит школьников в класс, где проводится обучение сотрудников, чтобы рассказать об электробезопасности. Казалось бы, всем известные правила в стенах электроподстанции приобретают очень серьезное звучание.

— Самое главное, что мы сегодня узнали, рассказывают впечатленные ребята на прощание — электричество — это опасно и если кто-то увидит оголенные провода, обязательно нужно звонить 112.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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