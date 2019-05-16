Предпринимателям Южного Урала расскажут о мерах поддержки бизнеса

29 мая в Южно-Уральской торгово-промышленной палате, крупнейшем бизнес-объединении Челябинской области, состоится День открытых дверей.

За многие годы День открытых дверей ЮУТПП стал традиционным мероприятием, позволяющим не только познакомиться с деятельностью палаты и ее возможностями по развитию бизнеса, но и найти новых деловых партнеров, потенциальных клиентов, узнать, почему предприниматели региона активно вступают в ряды ТПП.

Южно-Уральская торгово-промышленная палата, основанная в 1992 году, в настоящее время объединяет 847 компаний и предприятий разных сфер деятельности, включая индивидуальных предпринимателей и начинающих бизнесменов. За 2018 год в палату вступило 67 организаций, рост членской базы составил 10 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Сегодня это многофункциональный центр поддержки бизнеса, имеющий большой опыт работы, широкие партнерские связи по всему миру и разнообразные механизмы развития предпринимательства.

Регистрация участников Дня открытых дверей Южно-Уральской торгово-промышленной палаты осуществляется в управлении по работе с предприятиями и предпринимателями ЮУТПП по тел.: (351) 266-52-23, 266-52-21, 265-39-58, e-mail: ok@tpp74.ru.

С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте tpp74.ru