2019-05-16T11:56:14+03:00
Дом. Семья

Думаем о лете заранее: «Галамарт» установил скидки на бассейны

Поделиться:
Изменить размер текста:

Кто ж откажется от собственного бассейна на даче? Да, пожалуй, никто не откажется — ведь так приятно в летнюю жару окунуться в освежающую водичку… А чтобы летний отдых приносил больше позитива, лучше о нем позаботиться заранее, а точнее — прямо сейчас, пока в «Галамарте» на бассейны и аксессуары к ним действует скидка 10% при заказе в интернет-магазине (и будет действовать до 31-го мая).

Например, как насчет каркасного бассейна это устойчивая и прочная конструкция, надежность которой обеспечивает запатентованная технология SUPER-TOUGH, простая и понятная в сборке (при этом легкая и мобильная). Стенки изготовлены из трехслойного материала — два слоя винила и один полиэстер, что повышает срок службы бассейна и делает его менее восприимчивым к механическому воздействию (в частности, к когтям и зубам домашних животных)

Многие виды бассейнов имеют в комплекте фильтры-насосы с многоступенчатой системой фильтрации воды, что очень важно для семей с маленькими детьми. Каркасные бассейны представлены в различных формах, поэтому вы легко найдете вариант, подходящий под ландшафт вашего участка.

Альтернатива сборным каркасным бассейнам — надувные бассейны! Например, бассейн Easy Set: он также сделан из трехслойного материала. Кроме того бассейн легко надувается — весь процесс сборки займет не больше 15 минут. И большим преимуществом является наличие фильтрующего насоса.

Для детей от года до трех лет идеальным выбором станет детский бассейн «Грибок» с надувной крышей. Разноцветный и яркий, он обязательно порадует малыша, а надувное дно и широкие бортики оберегут от травм во время игры. Бассейн дополнен игрушкой в форме надувного гриба-мухомора, который можно закрепить в углублении на бортике. А можно выбрать детский бассейн с динозаврами — он тоже совершенно точно будет иметь успех у детей. Он может служить манежем, если наполнить его шариками или надувными игрушками.

Что ж, если есть бассейн, нужно за ним ухаживать! Так что не забудьте приобрести комплект для очистки бассейна — сачок здесь изготовлен из прочной мелкоячеистой сетки, которая позволяет фильтровать даже самые мелкие частицы, а вакуумная насадка подключается к садовому шлангу и имеет многоразовый мешок для сбора грязи.

Фильтр-насос Intex (для бассейнов до 457 см) поможет в очистке воды от мусора и пыли, что позволит избежать частой замены воды.

Низкие цены, которыми так славится «Галамарт» — это, конечно, приятно, но дополнительная скидка еще никому не портила настроение! Так что заказывайте понравившиеся модели на сайте со скидкой 10%, забирайте товар из магазина, и совсем скоро вы сможете насладиться приятной прохладной водичкой в жару.

8 800 333-4-000

www.galamart.ru

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Высадка рассады в открытый грунт: как подготовить рассаду к пересадке
Часто после того, как рассаду высадили в открытый грунт, она болеет. Еще бы, из тепличных условий квартиры ее отправляют в суровые будни огорода! Чтобы адаптация на новом месте прошла без проблем, молодые растения нужно правильно подготовить
Дачные конфликты: Как решать наболевшие проблемы на даче
Садоводы и дачники потянулись в первые весенние вылазки на свои фазенды. Возвращаются оттуда с кучей новостей и услышанными от соседей по даче страшилками. Что миф, что правда и как решать наболевшие проблемы и конфликты, мы разбирались на Радио «КП» (fm.
Окучивание картофеля
Картофель - довольно неприхотливая культура. Весь уход – два раза за сезон полить, да пару раз окучить. Можно и вовсе не поливать – вырастет. А вот окучивать желательно – этот нехитрый агроприем существенно повышает урожайность картофеля
Новости 24
Житель Челябинской области отсидит полгода за то, что после свадьбы взял фамилию жены, но отказался платить алименты
На Тургояке незаконно разводят форель и рубят деревья в природоохранной зоне
Штормовое предупреждение: на Челябинскую область обрушится град
Процессинговый Центр ПАО «Челябинвестбанк» признан одним из самых образцовых в Европе
За подлог, из-за которого погиб призывник, врач получила 20-тысячный штраф в Челябинской области
Студентка села на 12 лет в колонию за сбыт наркотиков и хранение поддельных купюр
Житель Челябинской области заразил ВИЧ двух любовниц
В зоопарке Челябинска умерла львица Виктория
Парень не буйный и очень добрый: в Челябинске ищут пропавшего месяц назад пациента психбольницы
Скончалась супруга ушедшего в отставку экс-мэра Челябинска
Стало известно, что на самом деле ждут от Текслера простые жители Челябинска
Житель Челябинска устроил ДТП, разделся до трусов и стал крушить машину
«Золотая луковица»: садоводы Челябинской области выстроились в огромные очереди за дефицитным севком
Девушка в красном мини устроила фотосессию с курганским автоприцепом
В Челябинской области ребенок нашел на улице расчлененное тело
Леонид Рошаль рассказал о возможных последствиях травмы, которую получил Ваня Фокин
В центре Челябинска начнут высаживать трехметровые липы и сосны
Набережная Миасса станет многоуровневой
Судебные приставы назвали самых жадных работодателей в Челябинской области
Травматологи из Челябинска спасли жизнь пациентке, избавив женщину от загадочной боли
«Задолжали 37 миллионов»: жителям частного сектора в Челябинске отключат воду из-за долгов
Куда челябинцам жаловаться на невывезенные после субботников мешки с мусором
Главный по строительству метро в Челябинске попался на хищениях
Торговку мясом в Челябинске заставили испортить 20 кило свинины под наблюдением полицейского
Жители Челябинска начали телефонную атаку на администрацию Тракторозаводского района
Переход на цифровое телевидение на Южном Урале перенесли на другой месяц