Думаем о лете заранее: «Галамарт» установил скидки на бассейны

Кто ж откажется от собственного бассейна на даче? Да, пожалуй, никто не откажется — ведь так приятно в летнюю жару окунуться в освежающую водичку… А чтобы летний отдых приносил больше позитива, лучше о нем позаботиться заранее, а точнее — прямо сейчас, пока в «Галамарте» на бассейны и аксессуары к ним действует скидка 10% при заказе в интернет-магазине (и будет действовать до 31-го мая).

Например, как насчет каркасного бассейна это устойчивая и прочная конструкция, надежность которой обеспечивает запатентованная технология SUPER-TOUGH, простая и понятная в сборке (при этом легкая и мобильная). Стенки изготовлены из трехслойного материала — два слоя винила и один полиэстер, что повышает срок службы бассейна и делает его менее восприимчивым к механическому воздействию (в частности, к когтям и зубам домашних животных)

Многие виды бассейнов имеют в комплекте фильтры-насосы с многоступенчатой системой фильтрации воды, что очень важно для семей с маленькими детьми. Каркасные бассейны представлены в различных формах, поэтому вы легко найдете вариант, подходящий под ландшафт вашего участка.

Альтернатива сборным каркасным бассейнам — надувные бассейны! Например, бассейн Easy Set: он также сделан из трехслойного материала. Кроме того бассейн легко надувается — весь процесс сборки займет не больше 15 минут. И большим преимуществом является наличие фильтрующего насоса.

Для детей от года до трех лет идеальным выбором станет детский бассейн «Грибок» с надувной крышей. Разноцветный и яркий, он обязательно порадует малыша, а надувное дно и широкие бортики оберегут от травм во время игры. Бассейн дополнен игрушкой в форме надувного гриба-мухомора, который можно закрепить в углублении на бортике. А можно выбрать детский бассейн с динозаврами — он тоже совершенно точно будет иметь успех у детей. Он может служить манежем, если наполнить его шариками или надувными игрушками.

Что ж, если есть бассейн, нужно за ним ухаживать! Так что не забудьте приобрести комплект для очистки бассейна — сачок здесь изготовлен из прочной мелкоячеистой сетки, которая позволяет фильтровать даже самые мелкие частицы, а вакуумная насадка подключается к садовому шлангу и имеет многоразовый мешок для сбора грязи.

Фильтр-насос Intex (для бассейнов до 457 см) поможет в очистке воды от мусора и пыли, что позволит избежать частой замены воды.

Низкие цены, которыми так славится «Галамарт» — это, конечно, приятно, но дополнительная скидка еще никому не портила настроение! Так что заказывайте понравившиеся модели на сайте со скидкой 10%, забирайте товар из магазина, и совсем скоро вы сможете насладиться приятной прохладной водичкой в жару.

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