Месяц борьбы с менингитом: заболеваемость менингитом в России растет

24 апреля — международный День борьбы с менингитом. Весь месяц после самого дня по всему миру проводят образовательные и просветительские мероприятия, направленные на повышение информированности населения о менингококковой инфекции (МИ). С каждым годом все большее число людей во всем мире поддерживают данную инициативу, начатую 10 лет назад Конфедерацией по борьбе с менингитом (Confederation of Meningitis Organisations (CoMO).

Для России эта проблема также актуальна: заболеваемость менингококковой инфекцией в РФ за 2018 г. (в сравнении с 2017 г.) выросла на 10 % .

Менингококковый менингит — опасное и тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением мягких оболочек головного и спинного мозга. Самый опасный из всех видов менингитов — менингококковый. Он начинается с симптомов, очень похожих на ОРВИ, и поэтому зачастую не диагностируется в первые часы. Порой его диагностируют только на этапе появления характерной сыпи. Инфекция развивается стремительно и за сутки может унести жизнь человека или привести к серьезным и необратимым последствиям. Особенно опасен менингит для детей раннего возраста (до 5-ти лет), подростков и молодых взрослых .

По статистике, каждый пятый заболевший менингококковым менингитом умирает. У 63% погибших смерть наступала в течение 24 часов от начала заболевания . Среди переболевших менингококковой инфекцией и менингококковым менингитом, у 20% формировалась стойкая инвалидность .

Один из распространенных способов профилактики инфекционных заболеваний — вакцинация. Современные конъюгированные вакцины направлены на предупреждение возникновения менингококковой инфекции и менингококкового менингита у детей (даже самого раннего возраста), подростков и взрослых.

В России вакцинация против менингококковой инфекции пока не включена в Национальный календарь5, но входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям . Согласно санитарным правилам по менингококковой инфекции (СП 3.1.3542-18) к группам высокого риска инфицирования и заболевания менингококковой инфекцией относятся: дети до 5-ти лет включительно, подростки 13-17 лет, призывники, медицинские работники по профилю «инфекционные болезни», лица, проживающие в общежитиях и другие . В нашей стране доступны вакцины от менингококковой инфекции и менингококкового менингита для взрослых, подростков и детей, начиная с 9-ти месячного возраста.

Бороться с инфекцией лучше вместе — вместе против менингита!

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