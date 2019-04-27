В МГТУ прошла международная конференция

В МГТУ им. Г.И. Носова 22-26 апреля прошла 77-я Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы современной науки, техники и образования».

— Время очень быстротечно. Меняется университет, меняется наука, но есть незыблемые традиции нашего тесного взаимоотношения с городом, регионом: МГТУ — это региональный опорный университет, с нашими работодателями и, прежде всего, с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Это традиции формирования научных школ для подготовки кадров высшей квалификации. Создание лаборатории анализа материалов в потоке Tek-terra вывело нас на новые горизонты взаимодействия с «Газпромнефтью», создание R&D-центра позволило выйти на новые промышленные технологии индустрии 4.0. Мы становимся более видимы в международном плане, и запуск завода металлургической продукции в Объединенных Арабских Эмиратах нашими специалистами совместно с ПАО «ММК» тому подтверждение, — открыл пленарное заседание ректор МГТУ им. Г.И. Носова М.В. Чукин.

В 2018 году в МГТУ открылась международная лаборатория «Механика градиентных наноматериалов», начал работать детский технопарк «Кванториум», действует уникальный лабораторно-промышленный хаб, где совместно с ПАО «ММК» проводятся крупные проекты по освоению новых марок стали. А в этом году запущена МНЛЗ, где можно моделировать процессы непрерывной разливки.

В работе конференции приняли участие школьники, число докладов иностранных ученых выросло в два раза по сравнению с прошлым годом, а также почти вдвое больше рекомендовано докладов к публикации по итогам конкурса на «Лучший доклад», а 250 участников получили Почетные грамоты.