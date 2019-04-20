Студенты МГТУ «законнектились» на медиафоруме «Connect»

На территории санатория «Юбилейный» прошел медиафорум «Connect», на котором собрались студенты опорного университета Южного Урала МГТУ им. Г. И. Носова для того, чтобы познать себя в области SMM (Social Media Marketing). Мероприятие проводилось в рамках грантового конкурса молодежных проектов «Студенческая инициатива».

Форум проводился с целью выявления и поддержки заинтересованной и талантливой молодежи, способной в дальнейшем профессионально заниматься реализацией SMM в студенческой среде. 30 лучших студентов прошли экспресс-обучение в течение трех насыщенных дней. Участники прослушали две лекции от спикеров, редакторов новостного портала «Молодежь 74» Анастасии Никулиной и Надежды Балаевой. Девушки поведали молодым дружинам о SMM-редакции, и ее необходимости. Не обошли стороной и все инструменты SMM. Теперь ребятам известно, как можно «соблазнить» любого подписчика. Самое главное, что студенты смогли опробовать советы на практике, работая над реализацией этапов продвижения уже действительных проектов, либо создавали что-то новое.

Второй день был насыщен образовательной программой, ведь участникам форума «Connect» предстояло прослушать четыре познавательные лекции от экспертов: Ерика Нурсеитова, Никиты Колбаскина и Ивана Авраменко. На них было рассказано обо всех трендах SMM 2019 года, о фишках успешного маркетолога, воркшопе и обо всех инструментах успешного кадра. Также студенты представили этапы работы своего готового проекта и разобрали с наставниками все ошибки и пути их решения по правилам SMM. Итогом плодотворной работы стала успешная защита собственных проектов участников.