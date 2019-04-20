2019-05-16T14:22:09+03:00
Общество

Студенты МГТУ «законнектились» на медиафоруме «Connect»

Поделиться:
Изменить размер текста:

На территории санатория «Юбилейный» прошел медиафорум «Connect», на котором собрались студенты опорного университета Южного Урала МГТУ им. Г. И. Носова для того, чтобы познать себя в области SMM (Social Media Marketing). Мероприятие проводилось в рамках грантового конкурса молодежных проектов «Студенческая инициатива».

Форум проводился с целью выявления и поддержки заинтересованной и талантливой молодежи, способной в дальнейшем профессионально заниматься реализацией SMM в студенческой среде. 30 лучших студентов прошли экспресс-обучение в течение трех насыщенных дней. Участники прослушали две лекции от спикеров, редакторов новостного портала «Молодежь 74» Анастасии Никулиной и Надежды Балаевой. Девушки поведали молодым дружинам о SMM-редакции, и ее необходимости. Не обошли стороной и все инструменты SMM. Теперь ребятам известно, как можно «соблазнить» любого подписчика. Самое главное, что студенты смогли опробовать советы на практике, работая над реализацией этапов продвижения уже действительных проектов, либо создавали что-то новое.

Второй день был насыщен образовательной программой, ведь участникам форума «Connect» предстояло прослушать четыре познавательные лекции от экспертов: Ерика Нурсеитова, Никиты Колбаскина и Ивана Авраменко. На них было рассказано обо всех трендах SMM 2019 года, о фишках успешного маркетолога, воркшопе и обо всех инструментах успешного кадра. Также студенты представили этапы работы своего готового проекта и разобрали с наставниками все ошибки и пути их решения по правилам SMM. Итогом плодотворной работы стала успешная защита собственных проектов участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Онлайн-учебники и виртуальная среда: что ждет российские вузы и школы в ближайшие 5 лет
В Москве завершилось одно из крупнейших мероприятий в сфере образования – Московский международный салон образования. Эксперты и специалисты в этой области обсудили самые перспективные направления развития, интересные кейсы и практики
Новости 24
Житель Челябинской области отсидит полгода за то, что после свадьбы взял фамилию жены, но отказался платить алименты
На Тургояке незаконно разводят форель и рубят деревья в природоохранной зоне
Штормовое предупреждение: на Челябинскую область обрушится град
Процессинговый Центр ПАО «Челябинвестбанк» признан одним из самых образцовых в Европе
За подлог, из-за которого погиб призывник, врач получила 20-тысячный штраф в Челябинской области
Студентка села на 12 лет в колонию за сбыт наркотиков и хранение поддельных купюр
Житель Челябинской области заразил ВИЧ двух любовниц
В зоопарке Челябинска умерла львица Виктория
Парень не буйный и очень добрый: в Челябинске ищут пропавшего месяц назад пациента психбольницы
Скончалась супруга ушедшего в отставку экс-мэра Челябинска
Стало известно, что на самом деле ждут от Текслера простые жители Челябинска
Житель Челябинска устроил ДТП, разделся до трусов и стал крушить машину
«Золотая луковица»: садоводы Челябинской области выстроились в огромные очереди за дефицитным севком
Девушка в красном мини устроила фотосессию с курганским автоприцепом
В Челябинской области ребенок нашел на улице расчлененное тело
Леонид Рошаль рассказал о возможных последствиях травмы, которую получил Ваня Фокин
В центре Челябинска начнут высаживать трехметровые липы и сосны
Набережная Миасса станет многоуровневой
Судебные приставы назвали самых жадных работодателей в Челябинской области
Травматологи из Челябинска спасли жизнь пациентке, избавив женщину от загадочной боли
«Задолжали 37 миллионов»: жителям частного сектора в Челябинске отключат воду из-за долгов
Куда челябинцам жаловаться на невывезенные после субботников мешки с мусором
Главный по строительству метро в Челябинске попался на хищениях
Торговку мясом в Челябинске заставили испортить 20 кило свинины под наблюдением полицейского
Жители Челябинска начали телефонную атаку на администрацию Тракторозаводского района
Переход на цифровое телевидение на Южном Урале перенесли на другой месяц