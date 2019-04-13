2019-05-16T14:22:09+03:00
Общество

Управление эмоциональным интеллектом в МГТУ им. Г.И. Носова

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В Институте дополнительного профессионального образования и кадрового инжиниринга «Горизонт» МГТУ им. Г.И. Носова завершились курсы повышения квалификации управленческого резерва МГТУ им. Г.И. Носова по программе «Управление эмоциональным интеллектом».

Три месяца слушатели изучали искусство управленческой борьбы по технологии Таллиннской бизнес-школы В.К. Тарасова. Занятия в форме тренингов и деловых игр проводила преподаватель А.Г. Халитова, а мастер-класс «Путь чемпиона» представил К.В.Смирнов, руководитель Челябинского регионального отделения межрегиональной общественной организации «Федерация управленческой борьбы», бизнес-тренер, победитель чемпионата России по управленческой борьбе. В качестве итоговой аттестации резерва руководителей состоялся открытый чемпионат МГТУ им. Г.И. Носова по управленческой борьбе.

Как отметили сами слушатели, участие в программе позволило развить управленческие компетенции, получить новый опыт взаимодействия с руководителями различных подразделений МГТУ им. Г.И. Носова. Все это повлияет на развитие новых инновационных проектов опорного университета и повышение эффективности деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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