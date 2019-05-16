В центре герань, по краям петуньи: ветераны «Станкомаша» отметили субботником день рождения завода

15 мая, накануне 84 дня рождения знаменитого челябинского завода «Станкомаш», ветераны предприятия вышли на традиционный субботник — украсить цветами памятник у ворот автотранспортной службы АО «КОНАР».

Территория «Станкомаша», занимающая более 200 гектаров, сегодня отведена под одноименный индустриальный парк, флагманом которого является КОНАР. Бывшие сотрудники советского станкостроительного завода регулярно бывают тут в гостях: руководство КОНАРа приглашает ветеранов «Станкомаша» на все важные мероприятия, вместе с действующими сотрудниками пенсионеры отмечают праздники. В последний раз такой визит пришелся, конечно, на празднование Дня Победы.

9 мая ветераны тоже приходили в гости к КОНАРу.

А вот весенние субботники — это уже инициатива старшего поколения. Ветераны цехов «Станкомаша» еще в 2016 году предложили руководству КОНАРа помощь в благоустройстве и уборке территории. Так и продолжается эта замечательная традиция.

15 мая ветераны вышли на субботник на территории автотранспортной службы КОНАРа: запланировали высадить цветы на клумбах у памятника — грузовика «УралЗИС» и убрать газон от упавших шишек и хвои с растущих тут же елей. Но физическая работа, понятно, не самоцель. Было видно, что для ветеранов визит к стенам хорошо знакомых цехов — праздник. Еще на пути к воротам АТС (автотранспортная служба) они радовались встрече со старыми знакомыми, отмечали памятные места, сыпали привычными названиями бывших подразделений «Станкомаша», делились воспоминаниями.

Пенсионеры «Станкомаша» — частые гости на КОНАРе.

Субботник возглавили председатель совета ветеранов «Станкомаша» Герман Помазан (в прошлом — ведущий инженер-конструктор) и заведующая музеем трудовой и боевой славы Надежда Тарасенко. Они приветствовали пожилых добровольцев и напомнили о первых днях работы промышленного гиганта. Далекие 1930-е годы никто из участников субботника, конечно, не застал. Но хранитель музея — на то и хранитель, чтобы знать все о прошлом.

«Серго Орджоникидзе впервые приехал к нам в августе 1935 года, — с гордостью рассказала пенсионерам Надежда Тарасенко. — Он тогда отметил, что буквально за несколько месяцев первый директор «Станкомаша» сделал необыкновенное — построил станкостроительный цех, который мы помним под названием «цех 30», ввел в строй еще несколько объектов. А в 1937 году имя Серго Орджоникидзе было присвоено нашему заводу».

Ветераны взялись за дело.

Затем ветераны приступили к работе. Женщины взялись за рассаду — клумбы у ворот АТС предстояло украсить геранью и петуньями. Мужчины выбрали метлы и грабли.

Не обошлось и без шуток: когда цветы заняли свое место в вазах-клумбах, пожилые дамы со смехом отправили за водой для полива герани собственного начальника цеха. «Он нами всю жизнь командовал, — смеялись они. — Вот теперь пусть и побегает!»

Экс-руководитель, впрочем, не обижался.

Герой Соцтруда Сергей Захаров.

«У нас тут полно тетенек-садоводов, так что мы, мужики, больше как носильщики выступаем, — пошутил Сергей Захаров, один из четырех станкомашевских Героев Социалистического труда. — Работа не в тягость. Я вышел на пенсию в 2007 году, отработал в цеху №35 больше 43 лет. Вот с двухтысячных все здорово изменилось. Это видно даже по нашему старому маршруту — мы когда-то каждый день ходили пешком с остановки КБС до 35-го цеха. Сейчас видно, что у старых цехов хорошие хозяева: везде ремонт, оборудование, чистота».

По словам Сергея Александровича, он всю жизнь проработал токарем на военном производстве. Теперь вместе с товарищами по мере сил участвует в облагораживании территории своего родного завода. Коллеги Захарова, бывшие крановщицы и стропальщицы, тоже шумно восторгались изменениями на знакомой территории: им памятна разруха, царившая на землях «Станкомаша» в 1990-е и начале 2000-х, поэтому рассказы сегодняшних сотрудников о новых производствах, установке солнечных батарей и инфракрасных систем отопления на заводах индустриального парка пенсионеров заметно удивляют и радуют.

«Такие мероприятия очень важны — и для завода, и для нас, стариков, — считает Сергей Захаров. — Неважно, что мы сделали — посадили цветочки, подмели пару соток асфальта. Главное — это чувство причастности к современной жизни нашего «Станкомаша», это преемственность поколений».