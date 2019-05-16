Алексей Текслер: Мешки с мусором после субботников требую вывезти за три дня

Генеральные уборки в Челябинской области стартовали в апреле и должны были завершиться до Дня Победы. Но есть недочеты.

Всего нужно было вычистить площадь в 355 млн кв. метров. Чиновники на местах отчитались об уборке 333 млн. Как заявил и.о. министра строительства инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин, хуже всего с наведением порядка в Златоусте. Есть не вычищенные территории и в Челябинске.

ПОЛМИЛЛИОНА АКТИВИСТОВ

На субботники вышли около 500 тысяч южноуральцев — активных горожан и селян, работники предприятий ЖКХ, бюджетных и общественных организаций. Почти половина активистов — студенты и школьники. Самыми активными стали Кыштым, Верхний Уфалей, Аша, Южноуральск, Еткульский район — там весенние генеральные уборки завершились уже в конце апреля.

Есть одна, общая для всех городов и районов проблема, — не вывезенный вовремя после субботников мусор.

— Груды мешков — это риск повторного замусоривания территории и негативная реакция людей. Например, в Челябинске жители микрорайона Чурилово 27 апреля дружно вышли на уборку и просили одного — оперативно вывезти собранный ими мусор. Однако мешки лежали до 14 мая, и некоторые порвались, и людям пришлось вновь наводить порядок. Только поле неоднократных обращений в районную администрацию мешки вывезли, — сообщил Виктор Тупикин.

ДУМАТЬ ЗАРАНЕЕ

В течение недели во всех городах и районах субботники должны завершиться, собранный мусор нужно оперативно вывезти.

— Из года в год повторяется одно и то же, — обратился врио губернатора Алексей Текслер к участникам совещания. — За три дня весь мусор должен быть вывезен. Вопрос поручаю контролировать и.о. министра строительства и инфраструктуры. Если через три дня тема не будет закрыта, последуют кадровые решения. Это наше с вами лицо. Зазываем на субботники людей, а потом мусор месяц вывезти не можем. Заранее нужно об этом думать!

А В ЭТО ВРЕМЯ

В пионерлагерях - только лицензированная охрана!

Так же на аппаратном совещании при врио губернатора шла речь об организации детского отдыха.

Совсем скоро лето. И третьеклассница из Челябинска Анна Уфимова собирается в загородный лагерь. Для ее родителей трехнедельная путевка стоит ровно половину от полной цены — 11 тысяч рублей, как для работников крупного промышленного предприятия.

— В этом году стоимость путевки не изменилась. В июне дочка уедет на любимое озеро, — говорит папа школьницы Сергей.

Грядущим летом в Челябинской области 779 организаций займутся отдыхом и оздоровлением детей. В том числе, откроется 67 загородных лагерей.

— Десятки ребят отдохнут в палаточных лагерях. После трагических событий в Карелии, случившихся несколько лет назад, требования к организации этого отдыха ужесточились. В августе в Челябинской области пройдет Всероссийский слет туристических отрядов. Наша работа в этой сфере высоко оценена федералами. Нам есть что показать — не только потрясающую природу Южного Урала, но и организацию туристических детских групп.

Летом в Челябинской области откроется 67 загородных лагерей.

Первые заезды в загородные лагеря начнутся 25 мая, и завоз детей будет осуществляться организованно, автобусами. С 1 июля к групповым перевозкам допускаются только лицензированные организации.

Всего нынешним летом в регионе отдохнут и укрепят здоровье 255 тысяч детей.

Сейчас лагеря готовятся к сезону. Требования безопасности, материально-технического оснащения — высокие. С 2019 года в России введен профессиональный стандарт вожатого: случайные люди к работе с детьми не допускаются. В Челябинской области вожатых профессионально готовят три высших учебных заведения — ЧелГУ, ЮУГГПУ, МГТУ им. Носова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Врио губернатора Алексей Текслер:

— Квалификация вожатых и воспитателей должна быть самой высокой. Особенно в оздоровительных лагерях палаточного типа, расположенных у воды. Жизнь и здоровье детей — это самое важное, что нужно обеспечить. В развитие этого же тезиса: по итогам прошлого года в Челябинской области не все оздоровительные лагеря были обеспечены лицензированной охраной. Есть непонятные люди, которые охраняют и при этом не несут никакой ответственности. Мое поручение: абсолютно все оздоровительные детские лагеря должны быть обеспечены лицензированной охраной. Обратите на это внимание. Жестко спрошу, если что-то будет не так.