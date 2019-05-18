Гардероб на лето 2019: как выглядеть стильно и при этом не тратить много денег на одежду

Витрины магазинов пестрят юбками и платьями из летней коллекции. Так и соблазняют на шопинг. Но что покупать? Рассказываем, какие вещи в моде летом 2019 и как собрать универсальный, практичный летний гардероб без удара по кошельку. Вместе с челябинским стилистом Юлией Зайцевой мы подобрали топ-шесть вещей для летнего гардероба. Вы сможете носить их куда угодно и ни один сезон. А примеры образов продемонстрировала модель Наталья Теребкова.

БРЮЧНЫЙ КОСТЮМ

Смело покупаем! Это не только в офис на работу! Брючный костюм — отличная инвестиция в гардероб. Вариаций использования огромное количество. Брюки можно надеть практически с любым верхом, а жакет будет сочетаться с платьями, джинсами, юбками. Сейчас актуальны костюмы с укороченными брюками, клешь и кюлотами. Модные цвета: серебряный, зеленый, изумрудный, красный, голубой, оранжевый, синий, пастельно-розовый. Ну и, конечно, всегда будут популярны классические тона — белый, коричневый, бежевый. Также в моде брючные костюмы в полоску и клетку.

Совет: при выборе костюма обращайте внимание на длину жакета — она не должна заканчиваться на самой широкой части ваших бедер. Миниатюрным девушкам идеально подойдет длина чуть ниже тазобедренных косточек, либо укороченный вариант.

Брючный костюм - это не только на работу!Фото: Валентина ВАГАНОВА

ДЖИНСОВКА

Тоже модный и универсальный предмет гардероба. Можно носить с шортами, джинсами, юбкой-карандашом и кедами. А также с приталенными платьями и туфлями — деним тоже способен быть женственный и изысканным.

Совет: при выборе лучше остановиться на классической модели, избегая потертостей, дыр, надписей и логотипов. Так вы приобретете универсальную вещь, которая прослужит ни один год.

Но если все-таки хотите трендовую вещь, то хватайте модную в этом сезоне модель-оверсайз: укороченную или удлиненную с карманами, с рисунками или с нашивками. Актуальные цвета: белый, хаки, пудровый, фиалковый и бордо.

Во всех трех образах использована белая однотонная футболка. Она должна быть в летнем гардеробе каждой девушки. А еще футболка-тельняшка.Фото: Валентина ВАГАНОВА

КОМБИНЕЗОН

Еще один актуальный предмет гардероба этим летом — стильный и удобный. Девушки часто недооценивают комбинезон, хотя у него есть огромное преимущество: не нужно думать, что надеть наверх. И он тоже универсальный. Можно обыгрывать его по-разному, подбирая различные аксессуары.

В тренде как модели с рукавами, так и открытые фасоны, демонстрирующие руки и плечи. Легкий комбинезон изо льна подойдет для прогулок в летний зной. Классический длинный комбинезон будет идеален для вечернего образа. Для повседневной носки подойдет комбинезон из денима и в стиле милитари.

Большой плюс комбинезона — он вытянет фигуру за счет монохромности цвета.

Совет: девушкам с широкими бедрами не рекомендуется выбирать обтягивающую модель комбинезона. Брюки должны быть прямыми или расклешенными от бедра. Низким девушкам будет хорошо длинный комбинезон с брюками-клеш от бедра и обувью на каблуке, либо короткий с шортами.

Обратите внимание на аксессуары - в моде сумка-авоська (фото слева) и поясная сумка (фото справа)Фото: Валентина ВАГАНОВА

ЮБКА

Летом делаем удар на женственность — чаще носим юбки, а не брюки. Актуальных моделей много: юбка-карандаш ниже колена, плиссе, юбка с запАхом, юбка-колокол, мини-юбка, кожаная юбка, юбка с асимметричным кроем. Очень актуальны юбки с пуговицами, расположенными в ряд.

Модные принты: горох, клетка, змеиный принт, цветы. Также очень модны однотонные юбки.

Совет: обязательно обращайте внимание на длину юбки. Идеальная длина — слегка закрывающая колено, либо до середины икры. Обладательницы стройных ног могут позволить себе мини.

В моде юбки с запахом (слева) и юбки на пуговицах (справа)Фото: Валентина ВАГАНОВА

ШОРТЫ

Это та часть гардероба, которую мы носим реже всего, лето у нас непредсказуемое. Но летний гардероб должен иметь хотя бы одну пару актуальных шорт.

Всегда в тренде джинсовые шорты, покупайте и не прогадаете. Но помните, чем меньше декора, тем лучше.

Актуальны сейчас кожаные шорты, но их лучше оставить на более прохладный период. Шорты-юбка отличный вариант для тех, кому надоели обычные шорты и хочется добавить изюминку в свой образ. Шорты-бермуды — основной тренд текущего сезона. Причем, они прекрасно скрывают недостатки и полноту.

Шорты с завышенной талией, шорты-кюлоты также отличный вариант для модниц этим летом.

Совет: при выборе обращайте внимание на посадку шорт и длину. Выбираем среднюю или завышенную. Длину желательно до середины бедра. И помните, девочки, спортивные шорты надеваем только в зал, а пляжные — только на пляж. Ходить в спортивных или пляжных шортах на улице — моветон.

Змеиный принт сейчас на пике популярности. А шорты с жакетом - почему бы и да!Фото: Валентина ВАГАНОВА

ПЛАТЬЕ

Выбирая платье, можете смело отдавать предпочтение нарядам со следующими принтами: растительные, азиатские, анималистичные, полоска, клетка и горох. Все они актуальны этим летом.

Совет: есть несколько выигрышных фасонов платья, которые подойдут практически каждой девушке: платья А-силуэта, платья с запАхом, платье-халат. Но при выборе все же доверяйте своим глазам и ощущениям. Длина платья также должна быть подходящей вашей фигуре.Стройные ножки можем показывать в длине мини. Остальным останавливаться на длине чуть ниже колен, либо до середины икры.

Актуальные фасоны платьев этим летом.Фото: Валентина ВАГАНОВА

АКСЕССУАРЫ

Не забывайте про детали в образе. Например, в моде украшения: длинные цепи и кулоны, серьги-кольца и полукольца, объемные принтованные и однотонные ободки. И, конечно, платки, которые можно повязать на голову, на шею, на руку, использовать в качестве ремня или украсить им сумку — вариантов множество.

Очень актуальны небольшие сумки: сумки-сундучки, сумки-мешки, авоськи, поясные сумки, плетеные и вязаные сумочки и другие.

В моде обувь с прозрачными вставками, монохромная или в цвете металлик, с цветочными, звериными принтами, завязками и переплетами, шнуровкой, бахромой, необычными каблуками. В общем, есть где разгуляться — экспериментируйте!

Благодарим магазин Mango за помощь в организации фотосессии.

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