2019-05-16T16:27:46+03:00
Общество

В Челябинске тестируют автобусы, которые следят за водителем

Оценить преимущества современных машин просят пассажиров
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Большой «МАЗ» работает на маршруте № 64.Большой «МАЗ» работает на маршруте № 64.
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На челябинских дорогах испытания проходят три новых автобуса марок «ЛиАЗ» и «МАЗ» на газомоторном топливе. Тестируются низкопольные машины большой вместимости и средней вместимости. Городу нужны разные автобусы, ведь маршруты есть протяженные, связывающие противоположные районы города, и локальные — там пассажиров немного.

USB-УСТРОЙСТВА И КОНДИЦИОНЕРЫ

Современные низкопольные автобусы — с удобными пассажирскими сиденьями, откидными креслами, просторной площадкой с ремнями безопасности для размещения инвалидной или детской коляски, информационным табло с бегущей строкой, кондиционером с режимом работы на обогрев и охлаждение салона и кабины водителя.

В машинах ЛиАЗа есть usb-устройства, двойные стеклопакеты, система видеонаблюдения с функцией записи и хранения данных в «облачном» хранилище.

Все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС и тахографами, контролирующими движение машины в пути: ее скорость, маршрут, соблюдение водителем правил дорожного движения, режим его труда и отдыха.

Пассажиры должны решить, удобны ли автобусы. Тестированиие машин проходит по соглашению с компанией «Новатэк». Компания намерена развить сеть газовых заправок при условии покупки гордом 500 автобусов.

ВАЖНО МНЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ

В нынешнем году город намерен приобрести первую партию в 60 машин. Выбор марки будет продиктован итогами тестов. О покупке нового подвижного состава для ООО «Общественный городской транспорт» заявил глава Челябинска Владимир Елистратов:

— Тестируются автобусы, которые используют сжиженный природный газ. Машины большой вместимости курсируют на маршруте № 64. Мы соберем мнение водителей, а также местных жителей при выборе модели для закупа. Конкурс будет объявлен летом.

ПАССАЖИРОВ НУЖНО УВАЖАТЬ

Свое мнение об автобусах высказал челябинский общественник Николай Ольховский. Николай передвигается по городу в инвалидном кресле, ведет активную профессиональную и общественную работу.

Пассажир-колясочник Николай Ольховский тестирует новый автобус.

Пассажир-колясочник Николай Ольховский тестирует новый автобус.

— Очень трудно пользоваться транспортом из-за автомобилистов, которые паркуются на остановках. Большой автобус из-за них не может подрулить к остановке, и мне на коляске приходится выезжать на проезжую часть, — обратился к челябинцам Ольховский.

Протестировав автобус большой вместимости, Николай остался доволен впечатлениями: центральная площадка просторная, на ней поместится и пассажир в инвалидном кресле, и несколько мам с детскими колясками. Удобен и пандус, который помогает подняться в салон маломобильным пассажирам. А низкопольный тип автобуса нужен и пенсионерам, и детям: заходить в салон намного удобнее.

— Главное — за пандусом следить, очищать его от снега и реагентов, — говорит Николай.

Остановки в Челябинске построены правильно. Много сложностей возникает, когда дорожники, сгребая снег с дорог, наметают вал на остановку. Пробраться через снежную кашу тогда невозможно ни старику, ни инвалиду.

КСТАТИ

Какие машины проходят испытания в Челябинске

— автобус «МАЗ» большой вместимости: 88 мест, в том числе 26 сидячих.

— автобус ЛиАЗ большой вместимости: 108 мест, в том числе 28 сидячих.

— автобус «МАЗ» средней вместимости: 67 мест, в том числе 22 сидячих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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