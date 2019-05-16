В Челябинске тестируют автобусы, которые следят за водителем
На челябинских дорогах испытания проходят три новых автобуса марок «ЛиАЗ» и «МАЗ» на газомоторном топливе. Тестируются низкопольные машины большой вместимости и средней вместимости. Городу нужны разные автобусы, ведь маршруты есть протяженные, связывающие противоположные районы города, и локальные — там пассажиров немного.
USB-УСТРОЙСТВА И КОНДИЦИОНЕРЫ
Современные низкопольные автобусы — с удобными пассажирскими сиденьями, откидными креслами, просторной площадкой с ремнями безопасности для размещения инвалидной или детской коляски, информационным табло с бегущей строкой, кондиционером с режимом работы на обогрев и охлаждение салона и кабины водителя.
В машинах ЛиАЗа есть usb-устройства, двойные стеклопакеты, система видеонаблюдения с функцией записи и хранения данных в «облачном» хранилище.
Все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС и тахографами, контролирующими движение машины в пути: ее скорость, маршрут, соблюдение водителем правил дорожного движения, режим его труда и отдыха.
Пассажиры должны решить, удобны ли автобусы. Тестированиие машин проходит по соглашению с компанией «Новатэк». Компания намерена развить сеть газовых заправок при условии покупки гордом 500 автобусов.
ВАЖНО МНЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ
В нынешнем году город намерен приобрести первую партию в 60 машин. Выбор марки будет продиктован итогами тестов. О покупке нового подвижного состава для ООО «Общественный городской транспорт» заявил глава Челябинска Владимир Елистратов:
— Тестируются автобусы, которые используют сжиженный природный газ. Машины большой вместимости курсируют на маршруте № 64. Мы соберем мнение водителей, а также местных жителей при выборе модели для закупа. Конкурс будет объявлен летом.
ПАССАЖИРОВ НУЖНО УВАЖАТЬ
Свое мнение об автобусах высказал челябинский общественник Николай Ольховский. Николай передвигается по городу в инвалидном кресле, ведет активную профессиональную и общественную работу.
Пассажир-колясочник Николай Ольховский тестирует новый автобус.
— Очень трудно пользоваться транспортом из-за автомобилистов, которые паркуются на остановках. Большой автобус из-за них не может подрулить к остановке, и мне на коляске приходится выезжать на проезжую часть, — обратился к челябинцам Ольховский.
Протестировав автобус большой вместимости, Николай остался доволен впечатлениями: центральная площадка просторная, на ней поместится и пассажир в инвалидном кресле, и несколько мам с детскими колясками. Удобен и пандус, который помогает подняться в салон маломобильным пассажирам. А низкопольный тип автобуса нужен и пенсионерам, и детям: заходить в салон намного удобнее.
— Главное — за пандусом следить, очищать его от снега и реагентов, — говорит Николай.
Остановки в Челябинске построены правильно. Много сложностей возникает, когда дорожники, сгребая снег с дорог, наметают вал на остановку. Пробраться через снежную кашу тогда невозможно ни старику, ни инвалиду.
КСТАТИ
Какие машины проходят испытания в Челябинске
— автобус «МАЗ» большой вместимости: 88 мест, в том числе 26 сидячих.
— автобус ЛиАЗ большой вместимости: 108 мест, в том числе 28 сидячих.
— автобус «МАЗ» средней вместимости: 67 мест, в том числе 22 сидячих.
ИСТОЧНИК KP.RU