Нет каменным джунглям! В Челябинской области появится программа «Зеленый город»

Если пройти неспешным шагом по асфальтированной дороге за памятником Курчатову вглубь леса и через десять минут свернуть направо, откроется поляна, по которой будто буря прошла. В засушливое лето 2010 года здесь бушевал пожар. Горожане, несмотря на запреты, шли на пикники с шашлыками в сухой лес. Лес тогда горел 174 раза!

К счастью, год от года пожарищ в нашем бору все меньше. Сотрудники Шершневского лесничества постоянно патрулируют территорию. В прошлом году было два пожара, два года назад – ни одного. Нынешней весной на шашлычников уже составлено двадцать протоколов об административном правонарушении (разводить костры в бору нельзя!)

- Бор – легкие города, он дает Челябинску основной объем кислорода. Зайдите после дождя в сосновый лес: воздух фантастический! Потому в Челябинске важно создавать покрытые лесом площади, - говорит руководитель Шершневского лесничества Юрий Золотухин.

Сосенки сажают с помощью меча Колесова.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Земля в лесу после пожарищ восстанавливается очень медленно. Принять саженец и одарить его всеми питательными веществами почва сможет только по прошествии нескольких лет. Потому во Всероссийский день посадки леса, 18 мая, предприниматели, студенты челябинских вузов, сотрудники ГУ лесами и Шершневского лесничества пришли на пустой участок.

В заранее пробороненную землю, с помощью специальной лопаты – меча Колесова – они высадили двухгодовалые сосновые деревца.

Через 10 лет, когда сосны вытянутся до полутора – двух метров, их чуть проредят, убрав слабые – до 15% растений.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Высадка сосенок-малышей идет по правилам. Около 6,6 тыс саженцев высаживают на гектаре. Значит, на поляне в 0,4 га поселятся 2,6 тыс штук сосенок. Четыре раза за лето плантацию прополют от сорняков. В засушливые дни будут поливать.

Все выжженные площади в бору нужно освободить от мертвых сосен. Под корой больного растения заводятся насекомые-вредители. Лесопатологи на каждое дерево выдают заключение на вырубку после обследования.

Волонтеры сделали фото на память с главой региона.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- В этом году в бору мы высадим 10 тыс сосен на площади в 1,7 га. Много разговоров ходят, что мы рубим живой лес, что на этих вырубках что-то построят. Ничего нигде не построят. Бор – памятник природы областного значения, - говорит Золотухин.

Высадил ряд сосенок глава Челябинской области Алексей Текслер. По его мнению, Челябинск и наша область нуждаются в масштабном озеленении. Региону нужна специальная программа.

Челябинск на Всероссийском дне посадки леса.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководитель Челябинской области Алексей Текслер:

- У нас в регионе ежегодно от огня страдает, в среднем, около 6 тыс га леса, в засушливые годы – около 10 тыс га. Почти все пожары – рукотворные. Потому акции массовых высаживаний деревьев нужны, и чем больше будет деревьев, тем лучше. Ежегодно в области высаживается 25 млн саженцев. Эту работу нужно усилить. Я предложил разработать и принять областную программу «Зеленый город» и серьезно заняться озеленением городов. Это правильная инициатива, она должна быть поддержана гражданами, общественными организациями.

КСТАТИ

Особый акцент Алексей Текслер сделал на комплексной проработке «зеленого вопроса» при строительстве новых объектов. Жить в каменный джунглях мы не должны, подчеркнул он.