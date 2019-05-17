«Распил» по-златоустовски, или Куда из ЖКХ уплывают сотни миллионов рублей

Сколь веревочке ни виться, конец будет. Третий город области наблюдает за крупным процессом, который раскручивают полицейские. Возбуждено дело о крупном мошенничестве, и пока единственный его фигурант — обвиняемый директор компании «Теплоэнергетик» Михаил Попов — дает показания. Как уже видно, схема вывода средств была тесно завязана на переплетающиеся интересы частных лиц и чиновников. Они то и дело меняют свой статус — то представляют муниципалитет, то коммерческую фирму, и наоборот.

«За заслуги»

Уже наверняка многие знают о длинной истории долга за газ величиной в 500 миллионов рублей, который образовался в Златоусте (вся информация имеется, в том числе, и в открытых источниках). Но в этой истории есть лица, которые остались неприметными. Между тем они, по всей видимости, сыграли очень важную роль в разбазаривании активов, розданных чиновникам и близким к ним коммерсантам, а не поставщику топлива для городских котельных.

Ольга Шабунина, к примеру, многократно меняла место своей работы: то сотрудница скандального «Теплоэнергетика», то директор МУПа «Коммунальные сети», то снова представитель частной конторы.

Побывав в разных статусах, Ольга Анатольевна всегда действовала прямолинейно и, скорее всего, в угоду «хозяев». Вероятно, и в пользу златоустовской мэрии. За эти свои заслуги ее время от времени перемещали на разные посты в сфере выработки тепловой энергии, но никогда не оставляли без дела.

Сегодня руководительница, выполнив свою «миссию» в МУПе, заняла неприметную должность начальника производственно-технического отдела ООО «Теплоэнергетик», заодно числясь директором компании «Теплосервис», где глава Шабуниной по основному месту работы Михаил Попов (сейчас обвиняется в мошенничестве с долгом «Новатэку» на полмиллиарда рублей) владеет долей в 70 процентов, деля собственность со своим финансистом Розалией Мухамадиевой.

На газовом «узле» и «счетчике, можно неплохо погреть руки!

Снова удобный руководитель и опять деньги. Они всюду. И везде работают в пользу узкого круга лиц. Вот один только случай: возглавляя МУП «Коммунальные сети», женщина успела посудиться с «Теплоэнергетиком». Он пожаловался на нее, предъявив претензии за несвоевременную оплату за поставку тепла, которое МУП не смогло продать. Цена вопроса была 180 миллионов рублей. Процесс (да не один) выглядел феерично: истец напирает, ответчик молчит, соглашается. В результате вердикт Фемиды был предопределен: муниципальное предприятие деньги потеряло, частное — приобрело, еще и с процентами (37 млн руб.) за пользование чужими средствами!

Другая ситуация: летом 2018 года МУП и ООО, с согласия учредителя муниципалов — мэрии под руководством Вячеслава Жилина, подписали два соглашения. Оба касались переуступки долга за газ. На тот момент должниками числились «Теплоэнергетик» и ООО «ЗЭМЗ-Энерго». Обе сделки тянули на круглую сумму — более 400 миллионов рублей. В результате эти деньги повесили мертвым грузом на «Коммунальные сети», обременив его директора по всем фронтам. Директор согласилась с тяжкой для предприятия ношей. Еще бы: знала ведь, что долго здесь не задержится, а после нее — хоть потоп. Осенью 2018 года покинула пост, а уже зимой глава Златоуста заговорил в СМИ о намерении муниципалитета обанкротить МУП. Такая схема преднамеренного банкротства известна.

Зашел — вышел «в шоколаде»

Отчего же на МУП такие кары, а частному «Теплоэнергетику» сплошные преференции? Ответ можно найти в данных об учредителях «Теплоэнергетика» (из открытых источников). Если в них разобраться, то понимаешь: спасать контору от требований поставщика газа «Новатэка» есть прямой резон и личная заинтересованность. Неизменно частным предприятием, как видно из данных ЕГРЮЛ, владеют всего три семьи: супруги Поповы, мать и сын Мухамадиевы, а также в двух лицах Вячеслав Бахчев либо его предприятие «УК Златинвест». Предпринимателя Бахчева причисляют к доверенным лицам главы округа: компания «УК «Златинвест» зарегистрирована по одному адресу с фирмой жены мэра. Бахчев также — владелец ООО «РАЦ», где директором экс-назначенец мэрии Александр Найперт. Еще недавно он возглавлял МУП «Рассчетно-кассовое бюро», имевшее долю в «Теплоэнергетике».

Специалисты давно заметили: владельцы компании то и дело заходят в состав ее учредителей и выходят из него. Идут туда, покупая «билет» (долю в фирме) по номинальной цене, а покидают пенаты задорого, сдавая родному предприятию абонемент уже по рыночной стоимости. Как ранее замечали ревизоры Главного контрольного управления Челябинской области, «Теплоэнергетик» ведет деятельность со среднегодовой выручкой в 775 миллионов рублей.

Эта организация — база, основа бизнеса, флагман, позволяющий богатеть узкой кучке людей. Но это не единственная компания, на которой наживаются приближенные к мэру Златоуста. ООО «Энергомаш-сервис» в собственности Михаила Попова и Розалии Мухамадиевой с чистой прибылью за год 7,4 млн рублей. Дочерняя структура ООО «Тепловик», владеющая блочными шестью котельными, обеспечила себе в 2017 году доход почти на 11 млн рублей. Компания была в центре внимания следователей: пару лет назад чиновники в спешном порядке подвели к одной из котельных за бюджетный счет газопровод, причинив ущерб местной казне (эта история прогремела едва ли не по всей стране). Фигурантом дела был первый вице-мэр Александр Митрохин, но судебному преследованию подверглись два других руководителя администрации Златоуста.

Перекачка

Или взять еще несколько предприятий. За ООО «Энергосервис» числится 6 контрактов, заключенных с ним МБУ «КС», управления ЖКХ Златоуста и другими заказчиками со стороны власти. Договоры подписаны на общую сумму в 13 с лишним миллионов рублей. Единственный учредитель — «Теплоэнергетик». Аналитики и специалисты предполагают, что компанию муниципалитет искусственно накачивает деньгами.

Есть еще и несколько управляющих компаний — ООО «УКНД-Златоуст». В нем «Теплоэнергетику» и Златоустовскому «Водоканалу» принадлежит чуть менее четверти долевой собственности, остальное числится за неким Сергеем Федуловым. Совершенно частное лицо. Однако за его бизнес ратует мэр. Директором организации назначили лояльного ему депутата Виктора Рощупкина. Доход ООО в 2017 году — свыше 7 миллионов рублей.

Другая «управляйка» — ООО «ГУК». Доли «Водоканала» и «Теплоэнергетика» в них еще меньше — совокупно не более 10 процентов. Зато есть 15-процентная доля МУП «РКБ», по 38 процентов принадлежит двум физлицам — Дмитрию Чукому и Денису Кутылову. Бизнес откровенно частный, однако это не мешает лично Вячеславу Жилину ходить по дворам, встречаться с жителями, агитируя за непонятную контору. У обеих «управляек» ничего за душой — специалистов и технику дают водоканал с «Теплоэнергетиком».

Системный «распил»

Отдельно остановимся на фирме ООО «Теплосервис». Вначале уже говорилось, что директор там Ольга Шабунина. Предприятие имеет 10 муниципальных контрактов, основной партнер — МУП «КС». Чистая прибыль в 2017 году составила 12 с половиной миллионов рублей. Несостоявшихся аукционов — еще на 25 миллионов. На такие деньги посадили надежного человека, замешанного во множестве схем и знающего, по каким каналам текут ручейки прибыли. Фирму создали, несмотря на то, что есть тот же «Теплоэнергетик». А у того — долги перед поставщиком газа. По всему видно — была цель вывести средства. Не класть все яйца в одну корзину.

Обратите внимание: создание обходных путей в Златоусте осуществляется под аккомпанемент заявления градоначальника об отсутствии вины его и приближенных и кивании головой на независимые управляющие компании.

«Распил» денег совершается бессовестно и системно: задолженность Златоуста на протяжении многих лет — крупнейшая в регионе. Но чиновники с приближенной свитой упорно твердят: мы ни при чем.

По всей видимости, следователям предстоит много работы: теперь они внимательно изучат, сколько, как и кем было украдено. В ходе допросов Михаил Попов, по словам его адвоката, дал ясно понять — за долгами «Новатэку» стоит город. Чьи фамилии прозвучат и кто станет фигурантом возбужденного дела о мошенничестве в особо крупном размере, покажет ближайшее будущее.