2019-05-17T15:39:25+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ за 1 квартал 2019 года получил прибыль 4,7 млрд рублей по РСБУ

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Согласно бухгалтерской (финансовой) отчетности чистая прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» за 1-й квартал 2019 года составила 4,7 млрд рублей, по сравнению с 3,6 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

Чистые процентные доходы Банка выросли в 1,7 раза до 19,4 млрд рублей. Объем чистых комиссионных доходов сохранился на уровне прошлого года.

Величина собственных средств (капитала) составила 48,7 млрд рублей. Все нормативы выполняются Банком с запасом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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