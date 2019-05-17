Нам не все равно: стартовал Всероссийский марафон «Будущее без коклюша»

В апреле 2019 года стартовал Всероссийский Марафон «Будущее без коклюша». Данный информационно-образовательный проект призван обратить внимание населения на важность проведения своевременной вакцинации детей первых лет жизни и дальнейших возрастных ревакцинаций против серьезных инфекционных заболеваний.

Заболеваемость коклюшем в РФ за 2018 г. (в сравнении с 2017 г.) выросла почти в 2 раза1, в том числе у детей в возрасте до 14 лет. Общее число зарегистрированных случаев коклюша за январь-декабрь выросло с 5 415 случаев в 2017 г. до 10 421 случаев за аналогичный период в 2018 г. Заболеваемость коклюшем неуклонно растет с 2008 года, что свидетельствует об эпидемическом неблагополучии по этой инфекции.

Коклюш — острая воздушно-капельная бактериальная инфекция, которая проявляется воспалительными явлениями в верхних дыхательных путях, а также длительными и мучительными приступами спазматического кашля. Заболевшего одолевают приступы затяжного судорожного кашля, перемежающиеся глубоким свистящим вдохом (из-за сужения голосовой щели), после которого вновь следует ряд коротких судорожных «кашлевых толчков».

Инфекция особенно опасна и протекает наиболее тяжело у детей младше 2 лет, представляя прямую угрозу жизни. Возможны приступы апноэ (кратковременные остановки дыхания), в том числе — во время сна, а также судороги.

У детей школьного возраста, подростков и взрослых коклюш может сопровождаться такими симптомами, как приступы кашля, рвота, апноэ, судорожный вдох, цианоз. И несмотря на то, что течение инфекции у детей старшего возраста и взрослых протекает в более легкой форме, чем у младенцев, важно понимать, что вся семья на несколько недель и даже месяцев выпадает из привычного ритма жизни.

Медицинское сообщество регулярно подчеркивает важность проведения возрастных ревакцинаций детей против коклюша в возрасте 6-7 и 14 лет.

Информационно-образовательный марафон «Будущее без коклюша» получил позитивный отклик общественности, к марафону уже присоединились многие регионы страны: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Уфа, Казань, Самара, Екатеринбург и другие.

Принять участие в Марафоне очень просто: необходимо пройти по ссылке, выбрать несколько фактов о коклюше и поделиться ими в социальных сетях с тегом #будущеебезкоклюша.

Присоединяйтесь к образовательному марафону и расскажите своим читателям о коклюше и важности своевременной вакцинопрофилактики данного заболевания.