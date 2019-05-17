Чтобы не гнуться под тяжестью проблем: кто поддержит предпринимателей

15 мая в Челябинске прошло очередное заседание Ассоциации торгово-промышленных палат Уральского федерального округа. Члены ассоциации обсудили актуальные вопросы, подвели итоги работы за прошедшие два года и провели выборы председателя на новый период.

В работе заседания, помимо 11 руководителей палат округа, приняла участие вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова. Стоит отметить, что участие руководства федеральной палаты во встречах Ассоциации ТПП УФО уже стало традицией, что способствует оперативному и эффективному решению поднимаемых на заседаниях вопросов.

Еще одной доброй традицией стало включение в состав Ассоциации ТПП Урала палат из соседних регионов (по их собственной инициативе). Поэтому и в этот раз работа заседания началась с вопроса о членстве в ассоциации Союза «Удмуртская торгово-промышленная палата». Ранее в состав уральской ассоциации также вошли Пермская ТПП и ТПП Республики Башкортостан.

Затем участники заседания сосредоточили свое внимание на обсуждении роли системы ТПП в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как отметила вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, именно от территориальных палат и системного предоставления ими информации о проблемах и потребностях бизнеса в регионах во многом будет зависеть успешное выполнение данного нацпроекта.

— Торгово-промышленная палата, как и все бизнес-объединения, заинтересована в успешной реализации национальных проектов. Мы, как практики и люди бизнеса, понимаем, что не все программы, заложенные в нацпроектах, могут принести плоды, и изучая ситуации в регионах, даем конкретные предложения правительству, что нужно скорректировать. Сейчас наша главная целевая задача — донести до первых лиц государства конкретную региональную повестку, — прокомментировала Елена Дыбова.

В ходе заседания Елена Дыбова также дала оценку активности палат Урала в реализации проектов ТПП РФ, направленных на поддержку предпринимательства. В их числе: «ЭТО Бизнес», «100 проектов под патронатом президента ТПП РФ», «БИЗНЕС-БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ» и Антикоррупционная хартия.

Вице-президент ТПП РФ подчеркнула важность широкого вовлечения предпринимателей в данные проекты и отметила Южно-Уральскую ТПП среди наиболее активных в этом направлении палат.

— Я сама пришла в ТПП из бизнеса, которым занимаюсь вот уже 28 лет, и хорошо знаю психологию предпринимателей: каждый будет сидеть в своей раковине, гнуться под тяжестью проблем, страдать, перерабатывать и т. д., но не идти и не бороться, не объединяться. И то, что Южно-Уральская торгово-промышленная палата все же «вытягивает» предпринимателей, объединяет, поддерживает, дает им горизонт и перспективу, это очень здорово. Потому что нашим людям реально нужно помогать. А благодаря таким институтам как ТПП, удается людей выводить в активное поле, — сказала вице-президент ТПП РФ.

В завершение заседания члены ассоциации подвели итоги работы в 2017-2018 гг. и выбрали председателя на следующие два года. Руководителем ассоциации вновь переизбран президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев.

Как отметила вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова, результаты голосования еще раз подтвердили глубокое уважение к действующему председателю, у которого, помимо руководства Южно-Уральской торгово-промышленной палатой и ассоциацией палат Урала, есть и другая очень ответственная задача:

— Федор Лукич руководит не только одной из лучших ТПП и одной из лучших ассоциаций палат в России, но еще и председательствует в Российско-Узбекском деловом совете. А сегодня Узбекистан — очень перспективная, но в то же время очень непростая страна, работа с которой требует огромного сосредоточения сил, времени, ресурсов и т. д. То, что Федор Лукич согласился по просьбе членов ассоциации остаться на посту председателя — показатель того, что человек действительно готов многим жертвовать, чтобы помогать развитию региона и страны в целом.