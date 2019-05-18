Путешествуем по России из Челябинска: нетривиальные маршруты и направления

Главный плюс отпуска на Родине — выбор способа передвижения. Неторопливый поезд, дешевый автобус или обычный самолет — все к вашим услугам. Учтите, что железная дорога нынче как и авиаперевозчики ввела динамическое ценообразование. То есть в зависимости от спроса цена билета меняется.

СОЧИ

Сочи. Фото: Евгения ГУСЕВА.

Хоть мы и обещали нетривиальный гид, но без туристической классики никак не можем оставить читателя. Хотя бы ради справочной информации. итак, вылеты есть из Челябинска. В том числе варианты чартерных рейсов. Если купить тур с билетом на такой рейс, то цена вполне сопоставима с одиночным перелетом на регулярном рейсе. Семь ночей с завтраками в гостинице три звезды для семьи из трех человек обойдутся примерно в 90 тысяч рублей.

КРЫМ

Попасть на полуостров сейчас можно на машине или автобусе. Фото: Анна САДОВНИКОВА.

Если брать тур, то ценник для той же семьи будет в районе 100 тысяч рублей. Хотя уровень курортов полуострова пока далек от современного. Сочи в плане инфраструктуры гораздо комфортней. Тут к вашим услугам ностальгия по советскому прошлому, прекрасная природа.

Крым. Фото: Дмитрий МЕТЕЛКИН.

И не забывайте, что открылся Крымский мост. Поэтому попасть на полуостров можно на машине и автобусе. Водители говорят, что это лучшие 10 минут дороги во всей России. ЖД-ветка пока недоступна. Вариант, который мы не пропагандируем, но подсказываем как максимально экономичный. Из Краснодара и Сочи можно найти попутчика в интернет-сервисах и доехать за 500-600 рублей на легковушке или микроавтобусе. Некоторые даже строят на этом бизнес, так что предложения всегда есть.

ГЕЛЕНДЖИК И КРАСНОДАР

Геленджик - забытая альтернатива раскрученным Сочи. Фото: Олег УКЛАДОВ.

Забытая альтернатива раскрученным Сочи. В этом году из Челябинска появились прямые рейсы в Геленджик — каждый четверг. Первый рейс на черноморский курорт отправляется 20 июня. Сезон полетов завершится 21 сентября. Перелет в одну сторону — 9 700 рублей.

Жилье в Краснодаре дешевле, чем в Анапе или Сочи. Фото: Олег УКЛАДОВ.

Можно сэкономить пару тысяч и взять билеты до Краснодара. Там и жилье дешевле, и можно самостоятельно съездить в те же Геленджик, Анапу, Сочи, Крым.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Для любителей культурного отдыха доступны как туры с уже включенными экскурсиями, так и самостоятельные поездки. Фото: Олег ЗОЛОТО.

Неповторимый в любое время года город, куда можно возвращаться. Для любителей культурного отдыха доступны как туры с уже включенными экскурсиями, так и самостоятельные поездки и недорогие перелеты с пересадкой в Москве.

Неповторимый в любое время года город, куда можно возвращаться снова и снова. Фото: Олег ЗОЛОТО.

Если берете тур, то во многие музеи можете попасть без очереди с группой. И билет выходить немного дешевле. Тур на неделю — около 25 тысяч рублей. На две недели можно найти за 35 тысяч рублей.

КАЗАНЬ

До Казани можно добраться на машине — 1 000 км от Челябинска.Фото: Андрей АБРАМОВ

Ближайший к нам дублер культурной столицы. Места в гостиницах нынче разлетаются за месяцы. Благо есть большой рынок квартир в аренду. Три дня в этом городе будет вполне достаточно. Рассматривайте Казань как вариант, если нет возможности взять длинный отпуск, но уехать на уик-энд вариант приемлемый.

Рассматривайте Казань как вариант отдыха на уик-энд.Фото: Андрей АБРАМОВ

Можно добраться на машине — 1 000 км от Челябинска. Или взять автобусный тур, пожалуй, самый экономичный вариант. Днем можно ходить по музеям, коих тут достаточно, а вечером сходить в театр или погулять по сияющей набережной.

КАЛИНИНГРАД

В июле можно искупаться в Балтийском море. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Город преобразился к Чемпионату мира по футболу и снова популярен в качестве туристического направления. Живописная Куршская коса, немецкие кирхи, соборы и замки, а также музей мирового океана. В июле можно даже искупаться в Балтийском море. Там в это время температура воды как в наших озерах.

Город преобразился к Чемпионату мира по футболу и снова популярен в качестве туристического направления. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Из минусов — нет прямых рейсов из Челябинска. Либо ехать в Екатеринбург, либо с пересадкой в Москве. Есть прямой поезд, но нужен загранпаспорт, чтобы пересечь транзитные страны. Стоимость тура на одного около 38 тысяч рублей.

БАЙКАЛ

На Байкал ездят как на три ночи, так и на полторы недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Недешево, но того стоит. Есть варианты туров со встречей на месте. То есть до места вы добираетесь сами и как вам удобно. В назначенное время пересекаетесь с группой. А дальше возможны варианты, как «экстремальные» — недельные поход и жить на турбазе в палатке. Либо что-то более комфортабельное.

Долгосрочный тур на Байкал стоит около 40 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

На Байкал ездят как на три ночи, так и на полторы недели. Первый вариант вполне реально найти за 11-12 тысяч рублей. Долгосрочный тур будет в районе 40 тысяч рублей.

АЛТАЙ

Прежде всего Алтай известен своими сплавами и пешими турами. Фото: Олег УКЛАДОВ.

В последние пару лет тревел-блогеры устроили настоящее паломничество в Горный Алтай. И картинки сказочные в Инстаграм постят, и слова красивые пишут. Важный факт: Алтайский край находится всего-то в сутках езды от Челябинска поездом.

В последние пару лет тревел-блогеры устроили настоящее паломничество в Горный Алтай. Фото: Олег УКЛАДОВ.

Прежде всего Алтай известен своими сплавами, конными и пешими турами. Но отдых в тех краях может быть более комфортабельным. Челябинские турфирмы предлагают экскурсионную программу. Десятидневный тур с трехразовым питанием и билетами на поезд — 50 000 рублей. Можно взять автобусный переезд и сэкономить: 36 000 рублей. на человека. Такие туры есть в сентября. Как раз горная река Катунь становится бирюзовой.

Важный факт: Алтайский край находится всего-то в сутках езды от Челябинска поездом. Фото: Олег УКЛАДОВ.

КРУИЗЫ ПО РЕКАМ

Поездом до Самары, а там выбирайте направление. Юг — Саратов, Волгоград, Астрахань. Можно поплыть Казань, Новгород, Ярославль и даже доплыть до Москвы и там сойти. Круизы длятся три-семь дней.

Из Москвы есть плавания по Золотому кольцу, а из Санкт-Петербурга по Ладоге. Кстати, водный транспорт чисто статистически меньше всего попадает в аварии. Вдруг вы из тех, кто опасается подобных поездок.