Ребятам и их родителям расскажут о театральном фестивале и разыграют билеты на спектакли

С 23 мая по 10 июня 2019 года в Челябинской состоится 30-й областной фестиваль, (смотр-конкурс) профессиональных театров «Сцена-2019». В 10 городах области театры покажут спектакли для детской аудитории.

В рамках фестиваля «Сцена-2019» в Центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина18 и 19 мая пройдет пиар-акция. В эти выходные гостей парка будут ждать аниматоры, которые проведут конкурсную программу для детей и их родителей, подробно расскажут о фестивале и даже разыграют билеты на один из спектаклей.

С 12:00 до 13:00 — программа состоится около площадки аттракционов «Гулливер»;

С 13:00 до 14:00 — маленьких зрителей и их родителей будут ждать у входа в парк.

Отметим, юбилейный Фестиваль поменял свой формат и в этом году пройдет в два этапа: сначала спектакли будет показаны на собственной площадке театра (в городах Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Озерск, Верхний Уфалей), а затем театр отправится на выезд в один из городов области — где также порадует зрителей своими постановками.

За 19 фестивальных дней юные жители Челябинской области увидят 14 спектаклей в рамках конкурсной программы и 11 спектаклей во внеконкурсной гастрольной программе.

Основная цель фестиваля состоит в развитии и популяризации современного театрального искусства в Челябинской области, сохранении единого театрального пространства, удовлетворении эстетических потребностей населения региона. И в этом году он станет настоящим подарком юным зрителям ко Дню Защиты детей. В дни фестиваля спектакли смогут посмотреть более 10 000 детей. Часть билетов, благодаря спонсорской поддержке, будет подарена детям г. Челябинска и области в качестве поощрения за успехи в учебе, творчестве и спорте.

Учредителями и организаторами смотра-конкурса являются Правительство Челябинской области, Министерство культуры Челябинской области, Челябинское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» и Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области.

Смотр-конкурс проходит при активной поддержке Администраций муниципалитетов городов-участников фестивальной программы.

В рамках конкурсной программы театры представят зрителю и жюри по одному спектаклю, созданному в сезонах 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019 гг.

Участники будут бороться за победы в следующих номинациях:

— Гран-при «Лучший спектакль»;

— «Лучшая работа режиссера»;

— «Лучшая женская роль»;

— «Лучшая мужская роль»;

— «Лучшая работа хореографа (режиссера по пластике)»;

— «Лучшая работа сценографа (художника)»;

— «Лучшее музыкальное оформление спектакля».

Также жюри имеет право включить специальные дополнительные номинации.

Наравне с профессиональным жюри на фестивале будет работать и детское жюри, которое определит своих фаворитов. В состав детской команды вошли лучшие воспитанники театральных коллективов г. Челябинска.

В рамках фестиваля традиционно пройдут творческие встречи, мастер-классы, экскурсии для зрительской аудитории.

Профессиональное сообществе театров Челябинской области примет участие в специальной программе, где предстоит обсудить тенденции современного театра для детей, побывать на мастер-классах, семинарах, лекциях с участием приглашенных специалистов в области театрального маркетинга, бэби-театра, работы со зрителем. Завершится эта работа круглым столом по теме «Современный театр для детей. Каким ему быть»

Официальная церемония закрытия фестиваля состоится 1 июня, в 17.00 в Молодежном театре, где мы узнаем имена победителей.

Подробнее о конкурсе

stagefest.ru

ВКонтакте

Instagram