В Челябинской области спасли юного пирата

Скучен день до вечера, коли делать нечего. И взрослые на работе. Вот 13-летний школьник из села Катаево, что в Увельском районе и придумал себе занятие. Из палок и досок соорудил плот. Выбрал гибкий шест вместо весла. И отправился в путешествие по водам отработанного песочного карьера.

С попутным ветерком мореплаватель добрался до середины водоема. Тут его с берега заметили взрослые и встревожились:

— А если распустится перевязка плота? Ухнет малец в холодную воду. А у него нет надувного жилета. И спасательного круга на кораблике нет.

Взрослые стали призывать ребенка вернуться. На берег примчался глава поселка. Позвонили спасателям.

На берег карьера прибыли сотрудники двух пожарных частей и три спасателя. За полчаса, что прошло с момента вызова, подросток добрался до берега самостоятельно. «Мореплаватель» не пострадал.

Мальчик из хорошей семьи. Говорит, что просто решил на чуть-чуть стать… пиратом.

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