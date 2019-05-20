Проектирование часовни у ЮУрГУ в Челябинске заморожено

Построят не построят? Это — о часовне, которую собирались возвести в сквере на ул. Тернопольской, что пролегает перпендикулярно пр. Ленина, напротив главного корпуса ЮУрГУ.

Сейчас популярный институтский скверик, где когда-то били фонтаны, а на газонах цвели розовые кусты, запущен. Цементные плиты дорожек разбиты, фонтаны высохли и превратились в мусорные ямы, огромные ели нуждаются в лечении.

Впервые о строительстве часовни в сквере заговорили 15 лет назад. Авторы проекта получили одобрение патриарха Алексия II. По бумагам сквер — рекреационная (прогулочная) зона. Но в 2016 году участок перевели под землю для строительства религиозных объектов.

К ОБЩЕМУ ЗНАМЕНАТЕЛЮ НЕ ПРИШЛИ

В октябре прошлого года на публичных слушаниях по строительству часовни в Доме архитектора бахнули споры противников и сторонников стройки. Православные активисты указывали, что место в самом центре города брошено, там собираются подозрительные компании. А так появится ухоженное пространство, где каждый сможет культурно проводить досуг.

Оппоненты возражали: стройте в другом месте, а нам здесь нужен сквер. Вскоре урбанист Лев Владов провел альтернативные слушания в администрации Центрального района. Туда пришли все желающие. Ответ держали священнослужители. И снова каждая сторона осталась при своем мнении. Церковь утверждала, что не нарушает закон, возводя часовню. Владов говорил, что стройку можно перенести в другое место, а здесь сделать модный сквер.

И про это все забыли. И тут в Екатеринбурге вспыхнули акции протеста против строительства храма в сквере в центре города. После этих противостояний в мэрии Челябинска решили пересмотреть планы по строительству часовни в сквере ЮУрГУ.

Мнение православных челябинцев и светских горожан по размещению часовни разделились.Фото: Андрей АБРАМОВ

ОБЕЩАЮТ УСЛЫШАТЬ

В понедельник, 20 мая, глава города Владимир Елистратов заявил, что власти тщательно изучат общественное мнение по вопросу строительства часовни. Методы изучения мнения челябинцев мэр пока не озвучил.

Лев Владов считает, что если городские решения публично обсуждать с жителями, искренне интересоваться их мнением и взвешивать все аргументы, то раздора не будет. Получается наоборот, сплочение горожан и вовлечение их в общественную жизнь:

— Благодаря этим процессам у людей появляется чувство собственности и расширение зоны комфорта — это именно те качества, которых так не хватает большинству россиян.

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