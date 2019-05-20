«Нас не любят, и это нормально»: собачники требуют выделить им места для выгула питомцев в Челябинске

В Челябинске начинается массовая кампания по пропаганде бережного отношения… к собакам. Активисты сообщества «Культурный выгул» намерены добиваться, чтобы власти Челябинска строили для собак прогулочные площадки, а владельцы животных — убирали фекалии за своими питомцами.

— Я сама собачник. У меня во всех карманах лежат пакеты для утилизации собачьих кучек. Но стоит мне выйти из подъезда на улицу, как бабули на лавочке начинают мне выговаривать: как надоели ваши собаки, как надоели ваши какашки… Я уже устала получать за других. Нас не любят, и это нормально. Но я хочу, чтобы мы жили дружно, — говорит организатор челябинского сообщества «Культурный выгул» Елена Черных.

В Челябинской области примут закон, чтобы штрафовать собаководов за кучки питомцев 00:00 00:00

ЗАЧЕМ СОБАКАМ ТРЕНАЖЕРЫ

Прежде всего, Елена и ее соратники хотят добиться, чтобы в городе начали строить площадки для выгула четвероногих.

В России уже полгода действует федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Он запрещает свободный выгул собак вне мест, разрешенных властями города.

В Челябинске есть примеры, когда жильцы многоэтажек самостоятельно огораживают забором площадки в своем дворе для собак. Но большинство все же водят четвероногих на детские площадки и школьные стадионы.

— Мы не просим власти ткнуть пальцем в карту и сказать: гуляйте здесь. Пусть назовут места хотя бы описательно. Это поможет разрешить частые конфликты жителей с собаководами. Но в идеале во дворах должны появиться огороженные площадки, чтобы потоки собак и детей были разведены, — говорит Елена.

Начало этой работе уже положено. В прошлом году администрация Центрального района открыла одну огороженную площадку на Тополиной аллее. Там установили специальные тренажеры, чтобы питомцы могли размять лапы, а рядом — урны, куда можно выбросить пакет со свежей «кучкой».

— На обустройство этой площадки ушло 400 тысяч рублей. Собаководы ее оценили, животных здесь всегда много. Мы не прочь каждый год открывать по подобной площадке. Но под них трудно выкроить место, — объяснил журналистам глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

Сейчас в центре ищут место для новых площадок в районе Алого поля и бульвара Славы, на улице Российской. Однако в целом, признаются общественные активисты, раскачать мэрию трудно.

— Мы уже очень много встреч с чиновниками провели, пока неуспешных, — замечает Елена Черных.

ПОРА РЕКЛАМИРОВАТЬ ЧИСТОТУ

Все тот же 498-й ФЗ говорит, что владелец животного должен убирать отходы за своим питомцем в общественных местах. Сообщество «Культурный выгул» просит власти запустить в городе масштабную социальную рекламу.

— На улицах должны появиться большие баннеры, на дверях подъездов — таблички. Владельцам животных нужно привыкать к мысли, что оставлять фекалии — стремно! За питомцами следует убирать, — замечает Елена.

Закон «Об ответственном обращении с животными» разрешает властям вводить штрафы за оставленные на улице экскременты. Чтобы определить их размер и поручить контроль за порядком конкретному ведомству, регионам дали полгода.

Если чиновники не затянут, первые штрафы на Южном Урале начнут выписывать уже в июле.

НА ЗАМЕТКУ

Три правила выгула собак

1) Животное не должно свободно, без человека перебегать проезжую часть автомобильной дороги, находиться в лифте и в помещениях общего пользования многоквартирных домов, а также во дворах, на детских и спортивных площадках;

2) Хозяин должен убирать продукты жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;

3) Животное не должно гулять за пределами мест, разрешенных властями (решением органа местного самоуправления) для выгула животных.

(ФЗ № 498 от 27.12.2018 «Об ответственном обращении с животными», статья 13, часть 5.)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.