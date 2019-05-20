2019-05-20T12:56:38+03:00
Дом. Семья

Благотворительный концерт в Челябинске: поможем расправить крылья филину Филимону

Билеты можно купить прямо сейчас
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Филин Филимон.Филин Филимон.
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21 мая зал ДК Железнодорожников станет местом встречи для всех, кто купит билеты на благотворительный концерт «Карен Даллакян собирает друзей». Это наш общий вклад в спасение животного мира России.

Без вашей помощи животным не выжить, им нужны еда, лекарства, комфортные условия проживания. Каждый билет, купленный на концерт — это гарантия жизни для четвероногих. Впрочем, не только для них.

А сегодня мы расскажем об очередных обитателях приюта «Спаси меня». Рядом с рысью, косулями и лисами в приюте живут птицы: лебеди, совы, орлы, коршуны, утки, цапли. У каждой птицы своя грустная история — подстрелили браконьеры, птенец выпал из гнезда, а совенка Филимона чуть не заклевали вороны.

Рядом с рысью, косулями и лисами в приюте живут птицы: лебеди, совы, орлы, коршуны, утки, цапли.

Рядом с рысью, косулями и лисами в приюте живут птицы: лебеди, совы, орлы, коршуны, утки, цапли.

Кстати, недавние исследования нервной системы птиц показали, что структура птичьих нейронных связей, такая же, как у высших приматов. Получается, что птицы не только многое понимают, они могут мыслить и чувствовать!

А это значит, что все мы одна большая семья. И помогать животным — единственная возможность сохранить природу.

В таких вольерах птицам тесно.

В таких вольерах птицам тесно.

КСТАТИ

На помощь животным придет детская версия Государственного ансамбля «Урал»

Хедлайнеры благотворительного концерта - детская студия при Государственном ансамбле танца «Урал».

Попасть на концерты юных артистов непросто: во-первых, они много гастролируют по стране и миру, во-вторых, желающих увидеть выступления танцоров в Челябинске всегда больше чем билетов.

Поэтому не упустите возможность, покупайте билеты на благотворительный концерт «Карен Даллакян собирает друзей», где вы увидите выступление танцоров высокого класса.

Организаторы благотворительной акции — Фонд защиты дикой природы «Спаси меня», группа компаний «ТИРС» и Фонд развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус — собрали весь хореографический цвет нашей области в одном концерте.

Спешите получить классные впечатления и помогите животным обрести новые вольеры.

ГДЕ КУПИТЬ БИЛЕТЫ

Приобрести билеты на концерт можно на сайте тигржорик.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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