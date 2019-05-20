В Челябинске появится экологическая программа «Зеленый город»

18 мая в стране отмечается День посадки леса. Промышленному Челябинску здоровые зеленые легкие особенно нужны. Потому в этот день десятки волонтеров Главного управления лесами пришли на выгоревшие когда-то поляны городского бора, чтобы высадить тысячи саженцев сосны-сеянца. Сосна — дерево благодарное, растет быстро, дает много живительного кислорода, обеззараживает пространство вокруг.

В этом году в бору высадят 10 тыс сосен на площади в 1,7 га. Посадки проходят на местах пожарищ, но предварительно площади очищают от больных деревьев, погибших в огне. По каждому дереву выдается заключение лесопатолога. Любая стройка в бору запрещена.

Высадил ряд сосенок глава Челябинской области Алексей Текслер. По его мнению, Челябинск и наша область нуждаются в масштабном озеленении. Региону нужна специальная программа.

— Я предложил разработать и принять областную программу «Зеленый город» и серьезно заняться озеленением городов. Это правильная инициатива, она должна быть поддержана гражданами, общественными организациями, — сказал глава региона.

Особый акцент Алексей Текслер сделал на комплексной проработке «зеленого вопроса» при строительстве новых объектов. Жить в каменный джунглях мы не должны, подчеркнул он.