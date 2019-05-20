Робот-мусорщик и робот-светофор: в Челябинске состоялся масштабный фестиваль Rukami

Челябинский фестиваль — часть проекта Rukami — федерального некоммерческого проекта Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Ее цель — вовлечь школьников и молодежь в техническое творчество, мейкерство, увлечь созданием собственных проектов. В нашем городе фестиваль открылся в ЮУрГУ, и на открытии побывал глава Челябинской области Алексей Текслер.

С интересом он посмотрел футбольный матч роботов. Электронные игроки гоняли пластиковый, мигающий огнями датчиков, мяч по компактному полю.

Заинтересовали Алексея Текслера и «полезно применимые» проекты — комплекс по сортировки отходов и развитие системы «Умный город».

— Во времена СССР развивались центры технического творчества, где ребята занимались автомобилестроением, ракетостроением, строили самолеты. И все это способствовало перспективе поступления в вуз и возможности в дальнейшем моделировать свою жизнь, работу применительно к техническим специальностям, — пояснил руководитель Челябинской области.

Текслер напомнил, что охват детей техническим творчеством в нашей области — 12,5%. Обозначил задачу: к 2024 году увеличить эту цифру вдвое, до 25%. Помимо технического творчества важно поддерживать и образовательный процесс. В нашей области более 15% ребят для сдачи экзаменов после 9 и 11 класса выбирают информатику.