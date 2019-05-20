Алексей Текслер намерен развивать детский и массовый спорт

Алексей Текслер побывал на открытии традиционного спортивного праздника ЮУрГУ — 51й легкоатлетической эстафеты. Стадион им. Елесиной собрал тысячи студентов и преподавателей: на поле стадиона они защищали спортивную честь факультетов. Вместе с ректором ЮУрГУ Александром Шестаковым Алексей Теслер вручил золотые значки ГТО их обладателям, а потом встретился с атлетами — студентами университета.

У главы региона они попросили помощи в строительстве поля для мини-футбола и хоккейного корта.

Текслер поддержку пообещал: массовый детский и юношеский спорт для него — один из приоритетов:

— В массовом спорте важна доступность. Чтобы человек мог свободно посетить спортивное сооружение неподалеку от дома, работы, школы, вуза. С обеспеченностью спортивными сооружениями в нашей области есть проблема: только порядка 70% обеспеченность стадионами, чуть выше 40% — спортзалами. Задачу нужно решать, я и в районах нашей области обращаю внимание на эту тему. Нужны современные технические решения. Например, в установке быстровозводимых спортивных сооружений. И мы это будем делать.