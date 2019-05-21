2019-05-21T14:50:31+03:00
Общество

В МГТУ обсудили состояние культуры и общества современной России

На научной конференций выступили профессора из разных вузов страны
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С 16 по 18 мая на базе МГТУ им. Г.И. Носова прошла X Международная научная конференция «Мировоззренческие основания культуры современной России», на которой философы обсудили состояние культуры и общества в целом.

В открытой дискуссии выступили профессора самых разных вузов многих регионов России: Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г.Чернышевского, Пермского государственного национального исследовательского университета, Уральского федерального университета имени первого президента России Б.Н.Ельцина, Южно-Уральского государственного университета (НИУ), Челябинского государственного университета, филиала Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина», Магнитогорской государственной консерватории (академии) имени М.И. Глинки, а также представителей ближнего и дальнего зарубежья — Узбекистана, Туркменистана, Молдовы, Мозамбика.

Общее теоретическое направление работы конференции было задано повесткой пленарного заседания «Рефлексия кризисных состояний культуры в содержании института образования», которая концентрированно вобрала в себя самые злободневные вопросы состояния общества в целом: от определения сути инновационной составляющей общественного развития через анализ креативности в культуре до анализа сути национально-этнических компонентов культурной среды.

Полученные знания и впечатления активно использовались участниками в работе круглого стола «Культура в тенденциях коммуникационных потоков» и при проведении секции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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