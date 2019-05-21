2019-05-21T16:06:22+03:00
Общество

Челябинску на благоустройство добавят денег

В следующем году город дополнительно получит более 500 миллионов рублей
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Алексей Текслер встретился с депутатами Законодательного Собрания. Фото: пресс-служба Правительства Челябинской области.Алексей Текслер встретился с депутатами Законодательного Собрания. Фото: пресс-служба Правительства Челябинской области.
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О перераспределении средств, поступающих от земельного налога в Челябинске, глава региона Алексей Текслер говорил на встрече с депутатами Законодательного Собрания.

Руководитель Челябинской области подчеркнул, что получает вал обращений горожан, касающихся благоустройства — очистке тротуаров, внутриквартальных проездов от снега зимой, улиц и дворов от мусора и пыли — летом, озеленении.

— Нехватка средств для наведения порядка на уровне районов Челябинска по различным оценкам составляет от 400 до 500 млн руб ежегодно. В городе должны создаваться новые благоустроенные территории, но при этом не выделяются средства на поддержание в нормальном состоянии уже созданных, — подчеркнул Текслер.

Чтобы ликвидировать разрыв, Алексей Текслер предлагает увеличить норматив отчислений районам Челябинска по земельному налогу с 3 до 30%, а это более 500 млн руб в год.

Чтобы компенсировать уменьшение средств, которое возникнет из-за этого на общегородском уровне, глава региона предлагает передать дополнительно на муниципальный уровень в Челябинске и в других городах и районах региона большую часть налога по упрощенной системе налогообложения.

— Сейчас этот налог распределяется поровну — 50/50 между областью и муниципалитетами. Предлагаю распределение «60 на 40» в пользу муниципального уровня, и считаю, что справедливо это будет сделать не только в отношении Челябинска, а всех муниципальных районов и городских округов области. Это даст дополнительно 480 млн руб. для областного центра и 300 млн руб. всем остальным муниципалитетам Челябинской области.

Нововведение заработает в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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