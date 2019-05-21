Дым видно из разных концов города: сотрудники МЧС тушат цех в Магнитогорске
Пожар в промзоне начался около семи часов вечера 21 мая. Гигантский столб черного дыма был виден из разных районов города. В радиусе нескольких километров от места происшествия чувствуется сильный запах горелого пластика. Об этом жители Магнитогорска сообщают в социальных сетях.
На месте ЧП работают пожарные расчеты. Тушением занимаются 60 человек, привлечено 14 единиц техники.
В Магнитогорске горит цех по изготовлению пластиковых панелей ЗАО «Урал-Пласт».
— Возгорание произошло в цехе по изготовлению пластиковых панелей. Общая площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Кроме самого цеха горят пластиковые панели, лежавшие на улице, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
По предварительным данным, пострадавших нет. Из помещения цеха самостоятельно эвакуировались 16 человек.
Пока неясно, что стало причиной пожара. Возможно, всему виной ветхая электропроводка.
ИСТОЧНИК KP.RU