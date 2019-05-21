Дым видно из разных концов города: сотрудники МЧС тушат цех в Магнитогорске

Пожар в промзоне начался около семи часов вечера 21 мая. Гигантский столб черного дыма был виден из разных районов города. В радиусе нескольких километров от места происшествия чувствуется сильный запах горелого пластика. Об этом жители Магнитогорска сообщают в социальных сетях.

На месте ЧП работают пожарные расчеты. Тушением занимаются 60 человек, привлечено 14 единиц техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/710205" frameborder="0"></iframe> В Магнитогорске горит цех по изготовлению пластиковых панелей ЗАО «Урал-Пласт».

— Возгорание произошло в цехе по изготовлению пластиковых панелей. Общая площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. Кроме самого цеха горят пластиковые панели, лежавшие на улице, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

По предварительным данным, пострадавших нет. Из помещения цеха самостоятельно эвакуировались 16 человек.

Пока неясно, что стало причиной пожара. Возможно, всему виной ветхая электропроводка.