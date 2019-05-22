«Культур-мультур»: челябинские чиновники не могут решить, кому закрасить мат на заборе

Вместе с сыном-первоклашкой Андрей Романов любить кататься на велосипедах по Шершневскому бору. В уникальном зеленом массиве расположены Челябинский зоопарк и ЦПКиО им. Гагарина. Их разделяет высокий металлический забор, которым огорожена территория зоопарка. На него-то и жалуются горожане.

ЦВЕТИСТЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК

— В начале мая мы с сыном пошли на прогулку. А по обе стороны от входа в заборе — полным-полно матюков, все стенки исписаны. Вот когда я пожалел, что сын читать умеет! Вход в портал «культур-мультур», так сказать, — говорит Андрей.

Вернувшись домой после прогулки, он засел за составление писем в инстанции: пусть убирают матерные надписи! Обратился в интернет-приемную регионального правительства. Приложил фото испещренного матами забора.

— И начался электронный эпистолярный роман! Из правительства мое письмо переправили в администрацию Челябинска, далее — в ГУ МВД России по Челябинской области. Полицейские согласились: это — административное преступление, об итогах расследования которого мне сообщат. Вот, жду. Эпопея длится с 4 мая. Каждый день мимо испохабленного забора ходят люди, дети. Эффективная «прививка» многообразием русского языка, ничего не скажешь, — усмехается неравнодушный горожанин.

МАТЮКИ ЗАКРАСЯТ, ЗАБОР ПОЧИНЯТ

«Комсомолка» решила помочь. Мы отправили письмо руководителю Челябинского зоопарка, приложили фото испещренного ругательствами забора и скрины чиновничьих отписок. Директор муниципального учреждения культуры Юрий Леончик перезвонил через пять минут:

— Ругательства закрасим сегодня или завтра. Забор отремонтируем: это не вход, это кто-то проломил ограждение. Приносим извинения горожанам.