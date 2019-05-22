2019-05-22T12:56:02+03:00
Дом. Семья

Героическая утка в Челябинске высидела птенцов у шумной дороги

Пушистых детей она увела к реке (видео)
Ольга АНТОНОВА
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Утка свила гнездо на газоне, у дороги. Фото: Андрей Романов.Утка свила гнездо на газоне, у дороги. Фото: Андрей Романов.
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Места крякве на берегу в тихом укрытии почему-то не нашлось. А биологические часы тикали, и яйца нужно было снести срочно. Потому гнездо из травы, соринок и пуха утка устроила неподалеку от шумной дороги, на газоне.

БОЯЛИСЬ НАПАДЕНИЯ СОБАК И КОШЕК

Долгие дни утка смирно сидела на гнезде, лишь изредка разминая лапки, прогуливаясь неподалеку. Люди относились к мамочке бережно, подкармливали зерном, ставили поилку с водой.

Людей утка не боялась, позволяла подойти близко. Самые наблюдательные видели, как к утке прилетал селезень, приносил в клюве пропитание.

— Больше всего мы боялись, что сначала яйца, а потом утят утащат кошки или собаки. Но все обошлось: три птенца вылупились, и утка-мама увела их к реке. На ее «лохматых» зеленых берегах им будет спокойнее, — рассказал челябинский журналист Андрей Романов.

ОТНОСИТЬСЯ ДРУЖЕЛЮБНО

Как рассказал корреспонденту «Комсомолки» ветврач Карен Даллакян, совы, утки часто приходят в Челябинск, ведь новые районы города строятся на месте бывших лесов и перелесков. Живым душам трудно свыкнуться с мыслью, что привычных условий обитания нет.

К тому же, возле людей прокормиться легче. Если люди доброжелательны, пернатым будем комфортно. Так, в огромных елях во дворе Законодательного Собрания уже несколько лет живут совы.

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Выводок утят заметили во дворе многоэтажки в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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