Предел мечтаний — новое тело: в Челябинске растет спрос на услуги косметологов и пластических хирургов

Мир устал от строгих рамок. Люди жаждут свободы. Одни бросают работу «с восьми до пяти», другие пускаются в дальние страны. Но от себя, утверждают в народе, не убежать. Это так и не так. Мы уже не заложники своего тела. А хорошие косметологи и пластические хирурги могут изменить внешность и подарить нам свободу от стереотипов, недостатков и комплексов.

Число челябинцев, покупающих красоту, постоянно растет. Чаще всего горожане хотят исправить форму груди, сделать подтяжку век и обрести точеный носик. Впрочем, желаний гораздо больше. И они очень разные. От «избавиться от акне» до «получить модельную внешность». Косметологи и хирурги готовы нарисовать новый образ и шаг за шагом идти к идеальному результату — пределов в этом путешествии нет. И все-таки постарайтесь не потерять свою изюминку, шарм — вовремя остановиться.

А еще тщательно подходите к выбору докторов. Не доверяйте свое бесценное тело «специалистам», принимающим на дому и в сомнительных офисах. Их изувеченные пациенты уже не раз становились героями громких скандалов. Обращайтесь за помощью только в полноценные клиники, где есть лицензия, опытные доктора и армия осчастливленных пациентов. Например, в клинику лазерной хирургии и косметологии «Dipplex» . Уже пять лет ее специалисты успешно преображают челябинцев. Многие недостатки здесь исправляют без операции, а лазерные технологии гарантируют низкую травматичность и быстрое восстановление после процедур.

До 15 июня 2019 года в клинике «Dipplex» бесплатные консультации. Вы сможете оценить сервис, квалификацию докторов, а также узнать о возможностях косметологии и пластической хирургии.

Клиника лазерной хирургии и косметологии «Dipplex»

г. Челябинск, ул. Худякова, 13 и ул. Пушкина, 27а (Дипплекс LITE 14+)

+7 (351) 211-23-23

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