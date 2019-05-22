2019-05-22T15:09:02+03:00
Здоровье

Предел мечтаний — новое тело: в Челябинске растет спрос на услуги косметологов и пластических хирургов

Где получить бесплатную консультацию и кому доверить свою бесценное тело
Поделиться:
Изменить размер текста:

Мир устал от строгих рамок. Люди жаждут свободы. Одни бросают работу «с восьми до пяти», другие пускаются в дальние страны. Но от себя, утверждают в народе, не убежать. Это так и не так. Мы уже не заложники своего тела. А хорошие косметологи и пластические хирурги могут изменить внешность и подарить нам свободу от стереотипов, недостатков и комплексов.

Число челябинцев, покупающих красоту, постоянно растет. Чаще всего горожане хотят исправить форму груди, сделать подтяжку век и обрести точеный носик. Впрочем, желаний гораздо больше. И они очень разные. От «избавиться от акне» до «получить модельную внешность». Косметологи и хирурги готовы нарисовать новый образ и шаг за шагом идти к идеальному результату — пределов в этом путешествии нет. И все-таки постарайтесь не потерять свою изюминку, шарм — вовремя остановиться.

А еще тщательно подходите к выбору докторов. Не доверяйте свое бесценное тело «специалистам», принимающим на дому и в сомнительных офисах. Их изувеченные пациенты уже не раз становились героями громких скандалов. Обращайтесь за помощью только в полноценные клиники, где есть лицензия, опытные доктора и армия осчастливленных пациентов. Например, в клинику лазерной хирургии и косметологии «Dipplex» . Уже пять лет ее специалисты успешно преображают челябинцев. Многие недостатки здесь исправляют без операции, а лазерные технологии гарантируют низкую травматичность и быстрое восстановление после процедур.

До 15 июня 2019 года в клинике «Dipplex» бесплатные консультации. Вы сможете оценить сервис, квалификацию докторов, а также узнать о возможностях косметологии и пластической хирургии.

Клиника лазерной хирургии и косметологии «Dipplex»

г. Челябинск, ул. Худякова, 13 и ул. Пушкина, 27а (Дипплекс LITE 14+)

+7 (351) 211-23-23

мояноваяжизнь.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Узнай свой ВИЧ-статус: в Челябинской области стартовала всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»
Сколько новых случаев ВИЧ-инфекции выявлено, кто чаще всего становится пациентами СПИД-Центра, где быстро, бесплатно и анонимно пройти тест на ВИЧ, что такое доконтактная профилактика? На эти и другие вопросы ответили известные челябинские специалисты
Новости 24
В центре Челябинска отремонтируют сквер и построят памп-парк для экстрима
Полицейские Челябинска усилят патрули в дни Последних звонков
Пациентка с астмой умерла после назначенного ей лекарства в Челябинской области
Алексей Текслер добился от чиновников завершения субботников
За пустой холодильник горе-мамашу приговорили к исправительным работам в Челябинской области
Стала известна судьба бродячих собак, напавших на школьницу в Златоусте
В Челябинске маршрутка протаранила Kia Rio с женщиной за рулем
Продавец торгового центра в Челябинской области провалилась со второго этажа на первый
В Челябинске нейрохирурги собрали череп малышке, выпавшей из окна
Мамы с малышами замерзают в роддомах Челябинской области
Алексей Текслер провел заседание антинаркотической комиссии
В Челябинске девочка устроила танцы на подоконнике открытого окна
«Ушел в одном пиджачке». Еще один ребенок в Челябинске не ночевал дома
Девушка из Челябинска попала в рейтинг Forbes
«Полыхало на весь Парковый!» Жителей Челябинска напугал пожар
Байкер разбился на трамвайном кольце в Челябинске
В Зауралье неожиданно и эффектно открылся новый фонтан прямо на дороге
Лето будет! В Челябинск идет жаркая погода
У челябинца забрали Audi Q5 за долги по алиментам и «коммуналке»
Дым видно из разных концов города: сотрудники МЧС тушат крупный пожар в Магнитогорске
Прокуратура добивается реального срока для челябинского хирурга, виновного в гибели пациентки
В Челябинске за два года сдадут 18 проблемных домов
В Челябинске ушел из жизни создатель детской хоровой школы «Молодость»
На Южном Урале пациентам с больными почками разрешили проходить гемодиализ дома
Аналитики посчитали, сколько стоит приготовить окрошку в Челябинске
Оружейники Златоуста подарят Сергею Лазареву меч с гравировкой сцен из клипа «Scream»
В Челябинской области детский сад заплатит 200 тысяч рублей за травму ребенка
На Южном Урале заработали вертолеты санавиации