Челябинский урбанист обвинил авторов проекта сквера у ЮУрГУ в плагиате

Не успел глава Центрального района Виктор Ереклинцев рассказать горожанам о переустройстве сквера напротив ЮУрГУ, как архитекторов обвинили в копировании чужих идей.

А это - пражский проект.

СОВПАДАЕТ ДАЖЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ СКАМЕЕК

Челябинский урбанист Лев Владов в соцсетях сообщил, что идея скопирована у чешских проектировщиков:

— Проект сквера напротив ЮУрГУ, который заказали за бюджетные деньги, оказался почти полной копией двора офисного комплекса в Чехии! Компания «УралНИИСтромПроект» выиграла тендер на создание проекта благоустройства. Ее директор Василий Важенин сказал, что «были задействованы десять архитекторов, которые день и ночь рисовали». Наш подписчик прислал ссылку на портфолио архитектурного бюро cigler marani architects, которые разработали благоустройство в Праге. Проекты совпадают вплоть до расположения скамеек.

Пражский сквер находится между домами, в комплексе, который изображен на фотографии ниже...

«НЕ СКРЫВАЛИ, ЧТО СКОПИРОВАЛИ»

Владов считает, что такая практика порочна. Могут возникнуть проблемы с авторскими правами зарубежного архитектурного бюро или прав их заказчика.

Пражский комплекс.

Что ответит на обвинение в компиляции Василий Важенин? «Комсомолка» связалась с руководителем «УралНИИСтромПроект»:

— Мы и не скрывали того, что этот дизайн скопирован с удачного дизайна, реализованного в Праге. Он удачно вписался в контекст, отображал ситуационные требования и имел сбалансированную идею. Мы осознанно шли на копирование этого участка для анализа интерпретации качественной среды в нашем городе. Мы копируем лучшее, и это позволяет привнести в город качественную среду с минимальным бюджетом, который ничтожно мал при работе с госконтрактом.

— А что насчет риска претензий со стороны обладателей авторских прав?

— Я не думаю, что благоустройство или дизайн благоустройства — это что-то такое, на что можно устанавливать авторские права. Ничего страшного, по крайней мере, я не вижу. В свое время Китай таким образом поднял промышленность.

А Лев Владов, тем временем, советует чиновникам принимать взвешенное решение:

— Мы выяснили, что проект будет принят только после одобрения главным архитектором Челябинска. Рекомендуем архитектурной комиссии подумать как следует.

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