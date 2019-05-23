Алексей Текслер намерен совершенствовать национальную политику

В Екатеринбурге, в полпредстве УрФО, состоялось окружное совещание по реализации стратегии государственной национальной политики. Такие встречи стали традиционными, прошедшая — уже шестая по счету. Глава Челябинской области Алексей Текслер рассказал о том, как эта тема развивается на Южном Урале.

В своем выступлении руководитель Челябинской области подчеркнул, что региональная стратегия национальной нуждается в совершенствовании. И поручения уже даны областному правительству.

— Наша региональная стратегия требует корректировки. Отчет, который я видел по итогам прошлого года, и вывод в нем, что изменения не нужны, меня совсем не устроил. Данные поручения касаются работы муниципалитетов по вопросам национальной политики, по работе с мигрантами, казачеством и другими вопросами. Корректировку планов реализации и стратегии мы проведем в ближайшее время, — заявил Текслер.

В Челябинской области на 80% вырос размер средств на субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на профильные проекты. Финансируются из областного бюджета всероссийские научно-практические конференции «Славянский собор» и «Расулевские чтения», фестивали «Сабантуйная мозаика» и «Уральский батыр».

— Объем финансирования вырос, но в абсолютных значениях эти цифры небольшие. Правительству поставлена задача в дальнейшем увеличивать этот объем, — подчеркнул Алексей Текслер.