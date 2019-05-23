2019-05-23T15:40:55+03:00
Экономика

Челябинские бизнесмены развивают сотрудничество с Чеченской Республикой

Южноуральский мрамор уже пользуется большим спросом в Чечне
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22 мая президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев провел рабочую встречу с представителем главы Чеченской Республики в Челябинской области Арби Яхъяевым. Стороны обсудили перспективы развития межрегиональных торгово-экономических связей Челябинской области и Чеченской Республики.

Как было отмечено, несмотря на действующее между регионами соглашение о сотрудничестве, заключенное еще более 10 лет назад, существенных шагов в этом направлении не предпринималось.

При этом президент Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Федор Дегтярев отметил важность развития межрегионального взаимодействия: — Мы очень много внимания уделяем организации деловых визитов за рубеж, забывая про нашу огромную страну, где каждый субъект имеет свои уникальные особенности, потребности, возможности для размещения бизнеса у себя на территории и привлечения инвестиций. Поэтому развитие межрегионального сотрудничества — одна из основных задач, которая сегодня стоит.

Стороны договорились начать совместную работу с изучения потребностей рынков двух субъектов, следующим шагом станет организация взаимных визитов предпринимателей.

— Чтобы заниматься развитием межрегионального сотрудничества, нужно, в первую очередь, изучить потребности Чеченской Республики в продукции, производимой на Южном Урале. Для этого палата проведет маркетинговое исследование рынка, после чего мы определимся с составом делегации для бизнес-миссии в Чечню. Кроме того, в правительство и Торгово-промышленную палату Чеченской Республики будет направлена информация о потребностях южноуральского рынка, — резюмировал президент ЮУТПП.

Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества стороны отметили строительную отрасль. В последнее время в Чеченской Республике идет масштабное строительство, и рынок нуждается в разнообразной продукции (отделочные материалы, металлопродукция, цемент, кирпич и т. д.). Уже большим спросом в Чеченской Республике пользуется производимый на Южном Урале мрамор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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