Что означают слова Христа об отречении от родителей

22 мая, среда

Разрешается рыба

Преполовение Пятидесятницы

Праздник отмечается на 25-й день после Пасхи. Середина между Пасхой и Пятидесятницей — днем Святой Троицы. Празднуется 8 дней. Так Церковь напоминает о приближении праздников — Вознесения Господня и Сошествия Святого Духа. В этот день совершается крестный ход для малого освящения воды на реках, озерах, в колодцах. Также крестьяне идут на поля, засеянные хлебом. Там священник окропляет нивы освященной водой. И все молятся о ниспослании обильного урожая.

В иконографии тема Преполовения подчеркивается как праздник Христа-Учителя. Иисус изображается 12-летнем отроком, сидящим посреди внимающих Ему старцев (см. Евангелие от Луки, гл. 2). За ним стоят Его нареченный отец Иосиф и Богородица. При этом фигура Христа увеличена по сравнению с ними, подчеркивая его духовное превосходство.

24 мая, четверг

Поста нет

Апостол Симон Зилот

Был сыном святого обручника Иосифа, сводным братом Христа и одним из 12-ти апостолов. Первое чудо, которое сотворил Спаситель, превратив воду в вино, произошло в доме Симона, во время пира. Пораженный чудом, Симон уверовал в то, что Иисус — истинный Бог.

Симон принадлежал к течению «зилотов» (ревнителей), которые выступали против римской оккупации. Но оставил все, последовав за Христом. После вознесения Христа, Симон проповедовал в Иудее, Египте, Ливии, Киринее и Британии. В Абхазии принял мученическую кончину — его распяли на кресте. Был погребен близь Сухуми. На месте его подвигов близ Иверской горы был сооружен Новоафонский монастырь. Доныне сохранилась пещера, в которой подвизался святой Апостол. Мощи его почивают в Ватикане. Часть мощей — в Кельне.

25 мая, пятница

Разрешается рыба

Святые Кирилл и Мефодий (IX век)

Святой Мефодий был старшим из семи братьев, святой Константин (Кирилл — его монашеское имя) — младшим.

Мефодий 10 лет служил в военном звании правителем в одном из славянских княжеств Византийской империи, затем принял монашество. Константин учился вместе с малолетним императором Византии у лучших учителей Константинополя. За свой ум получил прозвание Философа. Принял сан священника, был послан императором на диспут о Святой Троице с сарацинами (мусульманами), где одержал победу. Затем удалился к брату в монастырь. Вскоре император вызвал обоих братьев и отправил их для евангельской проповеди к славянским племенам. Для этого братья составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Библию.

25 мая, суббота

Поста нет

Собор новомучеников, в Бутове пострадавших

В XX веке Церковь Христова столкнулась с наиболее ожесточенной за всю историю попыткой ее уничтожить — физически. Стереть с лица земли. Научное марксистско-ленинское учение провозглашало, что религия неизбежно отомрет. Но марксисты не собирались этого дожидаться: многие тысячи православных людей — мирян и священников — приняли мученическую кончину за свою веру. На полигоне в Бутово без суда и следствия было расстреляно 1000 церковнослужителей. А всего там убито по приговору внесудебного органа тройки УНКВД более 20 тыс. человек.

26 мая, воскресенье

Поста нет

Мученики Гликерия и Лаодикий

Христианка Гликерия (Лукерия — рус.) жила во II веке в богатой семье. В то время вышел императорский приказ о принуждении христиан к принесению жертв Зевсу. В день праздника Зевса Гликерия явилась в капище, сняла покрывало с головы, показав всем святой Крест, начертанный на ее челе. Внезапно статуя Зевса рухнула на пол и разбилась. В ярости император приказал подвергнуть ее жестким пыткам в течение нескольких дней. Изуродованную Гликерию бросили умирать в темницу на острые камни. Наутро забрать ее тело пришел охранник по имени Лаодикий. И увидел ее живой и невредимой. Пораженный этим чудом, он уверовал в Христа и пошел вместе с мученицей на казнь.

27 мая, понедельник

Поста нет

Ярославская (Печерская) икона Божией Матери

В Ярославле мещанка Александра Добычкина 17 лет жестоко страдала душевной и физической болезнью. В 1823 году во сне она увидела церковь с иконою Богоматери. И она решила отыскать в Ярославле это место. Этим храмом оказался храм в честь Происхождения честных древ Креста Господня.

Войдя в церковь, Александра увидела написанное на стене изображение Киево-Печерской Богоматери. Вдруг с ней сделался сильный припадок, после которого наступило облегчение, а затем и освобождение от тяжкой болезни. С того времени от этого образа стали источаться чудесные исцеления по молитвам к Пресвятой Богородице.

28 мая, вторник

Разрешается рыба

В этот день на богослужении читается отрывок из Евангелия от Луки, гл. XIV:

С Ним шло множество народа; и Он, обратившись, сказал им: если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником; и кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником.

Ибо кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не возможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить?

Или какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с десятью тысячами противостать идущему на него с двадцатью тысячами. Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире.

Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. Соль — добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится; вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит!

Толкование

Христос, говоря об отречении от родных, не бесчеловечию учит, но хочет, чтобы искренний Его ученик оставил своих родных тогда, когда они жестоко препятствуют ему в деле богопочитания.

Говоря про соль, Спаситель учит: как соль нужна только до тех пор, пока она сохраняет свою соленость, так и ученик до тех пор остается учеником Христовым, пока не утратил главного свойства, которое характеризует ученика Христова, именно способность на самопожертвование. Чем будет возможно возжечь в учениках решимость на самопожертвование, если они утратят ее? Нечем, подобно тому, как нечем вернуть соли ее утраченную соленость.