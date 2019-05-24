Сколько стоит моль? Челябинские банки кормят моль шубами за сотни миллионов

Челябинский арбитраж вынес решение по судьбе 2,5 тысячи шуб, изъятых у известного челябинского продавца мехов. Однако юристы банкротящегося «Диониса» опасаются, что в конце концов шубы окажутся на черном рынке.

В Челябинске продолжается разбирательство по делу о банкротстве известного предпринимателя Илиаса Циоплиакиса, торговавшего под маркой «Дионис». На сегодня в деле — странная ситуация: суд разрешил продать изъятые у бизнесмена меха, но продавать их нельзя: неизвестно, как пережили шубы два года хранения, и кто будет гарантировать безопасность меха потребителю. А кредитору, похоже, неинтересно, какую сумму удастся за них выручить.

Загадочные цены, загадочный подход

Напомним, с 2016 года в Челябинском арбитражном суде рассматривается дело о банкротстве Илиаса Циоплиакиса, владельца известной торговой марки «Дионис». Заявление о банкротстве в отношении предпринимателя подал в свое время крупный банк, и в рамках возбужденного производства судебные приставы изъяли из магазина «Диониса» больше 2,5 тысячи шуб и пальто общей стоимостью 265 миллионов рублей. Предполагалось, что продажа мехов позволит Циоплиакису расплатиться с долгами. Однако на пути стандартной процедуры возникло сразу несколько камней преткновения.

Во-первых, меховые изделия в России с августа 2016 года могут продаваться только после оформления так называемых КиЗ — контрольных идентификационных знаков. По законодательству при аресте КиЗ были списаны. А на сегодня маркирование товарных остатков уже недействительно: на протяжении двух лет назначенный «Дионису» финансовый управляющий не предпринимал мер к легализации товаров и их законному хранению и обороту.

Во-вторых, юристам Илиаса Циоплиакиса непонятна логика суда. Дело в том, что единственная инвентаризация арестованного товара была проведена управляющим в 2017 году. Тогда нанятые эксперты, кандидатуры которых не утверждены судом, заявили, что среди шуб и пальто много брака — порядка 700 штук по их версии пришли в негодность, а отсутствие КиЗ было приравнено к тому, что шубы стали бывшими в употреблении и резко подешевели. Поэтому стоить шубы будут уже не 265, а только 53 миллиона рублей. Правда, впоследствии эксперт в суде признался, что сам не видел шуб в глаза: ориентировался по документам, предоставленными сотрудниками банка и управляющим. В ходе судебных процессов кредиторы осознали огрехи оценки и уже просили суд оценить шубы в 179 миллионов рублей.

Наконец, выяснилось, что среди изъятых мехов около 200 изделий принадлежат вообще другому лицу, то есть в конкурсную массу по делу о банкротстве не входят. Лишь эта информация, напомним, позволила сотрудникам «Диониса» и самому Илиасу в конце апреля попасть на склад, где финансовый управляющий компании хранит меха. Однако найти все чужие шубы и вообще посчитать общее количество изделий пока не удалось: после первого визита перед хозяином имущества снова закрыли двери. Вероятно, для того, чтобы не получали огласки те факты, что шубы за два года превратились в хлам. Вскоре после этого суд отказал в назначении повторной экспертизы по определению стоимости мехов. Это был последний шанс предъявить шубы экспертам и доказать, что конкурсная масса уже давно заменена на более дешевый товар и заражена молью.

Тем не менее на днях судья Челябинского арбитража Диана Холщигина вынесла решение: имущество разрешено продавать по положению, разработанному главным кредитором «Диониса». Как следует из опубликованной на сайте арбитражного суда резулятивной части решения, начальная продажная стоимость имущества должна соответствовать отчету о рыночной стоимости, исходя из общей стоимости 53 миллиона рублей, определенной нанятыми кредитором экспертами — несмотря на то, что они уже признались в неадекватности своего исследования.

Алименты жалко, шубы — нет?

Итак, согласно решению Челябинского арбитражного суда, залоговая масса в виде двух тысяч шуб должна быть продана за полсотни миллионов. Причем — единым лотом. Это означает, что купить всю меховую груду сможет только очень крупный бизнесмен, согласный выложить круглую сумму за лежалый товар.

Мы уже писали, что после единственного визита на склад Илиас Циоплиакис негодовал: в 2016 году каждое изъятое у него изделие стоило от 10 до более чем 500 тысяч рублей. Однако за годы хранения без всяких условий часть шуб и пальто действительно испортилась. Автор лично наблюдал летающую над рядами вешалок с дорогими мехами моль. Владелец «Диониса», двадцать лет проработавший с мехами, заявлял, что для шуб необходим особый микроклимат: влажность воздуха, освещение, обработка и многое другое. Предлагал даже поставить на складе свое оборудование, но получил отказ. Сколько шуб на сегодня испорчено — остается только гадать. Зараженные молью товары сегодня скорее угроза конечному потребителю нежели выгодная покупка.

«Получить КиЗ нет возможности, продается все одним лотом по цене в пять раз ниже первоначальной, и вряд ли финансовый управляющий будет на торгах играть на повышение, — рассуждают сотрудники банкротящейся фирмы. — Иначе с чего ему, несмотря на постоянные просьбы и обращения, даже не задуматься о том, что залоговая масса портится? Боимся, наши поеденные молью шубы просто уйдут куда-то «в тень» и потом будут потихоньку реализованы втридорога. Вот только некоторые вещи, вполне возможно, и носить-то уже опасно!»

Должника возмущает равнодушие банков-залоговых кредиторов: склад находится буквально в 200 метрах от офиса основного взыскателя, на нем валяется товар стоимостью минимум в утвержденные судом 53 миллиона. А ведь главный кредитор — залогодержатель, он должен отвечать за сохранность имущества не меньше, чем владелец: в любой момент оно может стать собственностью кредитора. Откуда такое равнодушие?

Моль-банк по-челябински

Между тем в бесхозяйственности юристов кредитора не обвинишь: в Челябинском арбитражном суде параллельно с делом о банкротстве Илиаса Циоплиакиса рассматривается дело о назначении алиментов на шестерых его детей. И те же представители банка-кредитора, которые равнодушны к сохранности многомиллионных мехов, настаивают, что ежемесячная сумма в пять тысяч рублей, назначенная для каждого ребенка — вполне достаточна. Кредиторы отказываются принимать мнение органов опеки и уполномоченного по правам ребенка.

«Мои дети, когда я рассказал, что творится на складе, очень удивились, — поделился с автором Илиас Циоплиакис. — Как же так? Одни и те же люди скармливают моли товар на десятки и сотни миллионов рублей, но жалеют незначительную по нынешним временам сумму для детей, которых, вообще-то, суд должен защищать в первую очередь! Теперь иначе как «Моль-банком» это учреждение не называют. И я с ними согласен!»

Юристы «Диониса» между тем подозревают, что все странности рядового дела о банкротстве — и прыжки стоимости залоговой массы, и подсчет расходов на памперсы по счету должника, и позиция в «алиментном» процессе — свидетельствуют о личной заинтересованности кого-то из противников должника. И в чем эта заинтересованность — в выводе меховой груды в тень или просто мести упрямому бизнесмену — неизвестно. Что сделать с тем фактом, что шубы хранятся без маркировки, а до начала торгов могут и не дожить — МОЛЬ съест точно.