Самолет «Курган — Москва» не смог подняться в небо из-за технических неполадок

Инцидент с самолетом произошел в пятницу, 24 мая, в аэропорту Кургана. Boeing 737 авиакомпании UTair не смог вовремя вылететь в Москву из-за технических неполадок. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Самолет должен был подняться в небо около семи утра по местному времени. Однако во время подготовки к рейсу техники заметили неисправность. Теперь ждут, когда привезут необходимые детали из Тюмени, где расположена техническая база UTair.

— В итоге вылет борта «Курган — Москва» задерживается на довольно продолжительное время. Мы планируем, что пассажиры смогут подняться в небо ближе к 17 часам по местному времени, — заявила представитель курганского аэропорта.

Вылета ждут 140 пассажиров. Несмотря на то, что большинство из них местные жители, авиакомпания предложила всем номера в гостинице, а также еду и напитки.

НА ЗАМЕТКУ

Пять секунд на взлет и посадку

Boeing 737 — самый массовый самолет за всю историю пассажирского авиастроения. Такие лайнеры производят с 1967 года. По всему миру в воздухе одновременно находятся около 1200 самолетов Boeing 737, они взлетают и садятся каждые пять секунд.

Одно из последних ЧП с Boeing 737 произошло 4 мая: в американском штате Флорида воздушное судно со 136 пассажирами на борту съехало со взлетно-посадочной полосы и упало в реку. Никто из находившихся в самолете не пострадал, самолет также не был затоплен — его подняли.