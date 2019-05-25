«Комсомолка» провела в Челябинске Белый бал

Номинанты премии — это люди, которые за прошедший год внесли ощутимый вклад в развитие Южного Урала, сделали нашу жизнь добрее.

Среди номинантов премии: зоозащитник Светлана Ципровская, Доктор Женя, Алексей Мышковец, 15-летний школьник, который спас от пожара село, десятилетний Ваня Чиров, который спас друга из колодца, кардиологи-близнецы Игорь и Владимир Габрины и другие.

Все они собрались на мероприятии, которое называется «Белый бал. Медиаперсона года». Раньше бал проходил в Санкт-Петербурге, но теперь эта традиция обживается и на Южном Урале.

Подробный репортаж с события смотрите на нашем сайте в ближайшие дни.

На мероприятии собрались известные персоны Челябинской области.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Гостей встречали аниматоры в исторических костюмах.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Вечер прошел под живую музыку.Фото: Валентина ВАГАНОВА