От маршрутки до БДСМ-отеля: в Челябинске продают готовый бизнес

На сайте бесплатных объявлений можно купить не только поношенные штаны или старый диван «за недорого». Продают там и бизнес. Тоже б/у. Вариант для тех, кому создавать что-то с нуля не хватает знаний, но и побыть предпринимателем охота. Корреспондент «Комсомолки» решила: надо брать! Осталось только выбрать.

БАБОЧКИ ИЛИ МАРШРУТКА?

«Высокодоходный бизнес. Ферма живых бабочек» — первое, что попалось мне на глаза. Цена, как в «магазине на диване» — 39 999 руб. Продавец франшизы обещает, что бизнес окупится за неделю, а рентабельность — 500%! Если повезет, конечно же. В комплект входит оборудование для разведения насекомых, 30 куколок, из которых должны появиться ваши первенцы, коллекция книг про бабочек (70 штук!) и магнитики на холодильник. Благодаря всему этому, можно устраивать свадебные салюты из своих питомцев, продавать засушенных бабочек в рамках, ну и на что еще фантазии хватит. Все бы ничего, да, как говорится, птичку жалко.

Бизнес на бабочках красивый и недорогой. Но прибыльный ли? Фото: avito

Еще в Челябинске можно приобрести ПАЗик. Даже целых пять. Ценник: от 150 тыс. до миллиона рублей. Те, что подешевле, конечно, народу покатали немало. Зато можно купить прямо с маршрутом, например «Северо-Запад — АМЗ». Правда, легально ли это? В Челябинске только часть маршруток работают законно.

МОЖЕТ, ЦЕЛЫЙ ОТЕЛЬ?

На сайте объявлений — отели на любой вкус. Например, за 750 тыс. руб., да вместе с сотрудником, продается майнинг-отель. Это такое помещение, в котором «живут» майнинг-фермы. То есть, здесь можно поставить компьютеры, которые зарабатывают своим хозяевам биткоины. Говорят, они сильно шумят, поэтому не могут находиться в обычных квартирах: соседи стучат по батарее и приводят участкового. А тот в биткоинах ни бум-бум и вообще сомневается, что это законно. Ну и я решила не рисковать.

Вот так выглядит майнинг-отель. Фото: avito

В два раза дешевле франшиза БДСМ-отеля. Неожиданно, да? Но тут я опоздала. Месяц назад добавила предложение в закладки. А пока думала, оно исчезло. Видимо, опередили меня.

Представьте себе номера с названиями «Трон королевы», «Инквизиция»… А лозунг отеля: «Наши ценности — семейные отношения». В общем, все ради семьи, конечно. Будем ждать открытия в Челябинске.

Не судьба мне стать отельером. Предложение франшизы капсульного отеля за 200 тыс. руб. тоже ушло из-под носа. Вот умный человек долго не думал: купил и уже деньги зарабатывает. Объявление о своих услугах подал на том же сайте. Из него я узнала, что первый капсульный отель в Челябинске открылся в обычной трешке девятиэтажного дома в районе вокзала. Звоню туда. Гудки, гудки… Я уже собиралась бросить трубку.

— Алё? — отвечает сонный голос (ну да, 8 часов утра).

— У меня рост два метра. Я к вам помещусь?

— Конечно.

— А какой размер у ваших капсул? Чтобы знать, насколько мне там уютно будет.

— Ээээ… Точно поместитесь.

Капсульный отель в Челябинске. Фото: avito

В каждом ящичке, то есть капсуле, — своя розетка и бесплатный wi-fi. Ну а что еще нужно современному человеку?! А если ноги затекут, то можно походить размяться по общей комнате с телевизором и диваном. Стоимость размещения в таком отеле — от 250 руб. в сутки.

Из актуальных предложений — действующая гостиница «Высотник» в центре Челябинска. Продается за 35 млн руб.

В центер Челябинска продается действующая гостиница. Фото: avito

ФАСТФУД И МАГАЗИНЫ

Учреждений общепита продается очень много. Например, за 165 тыс. руб. можно купить шашлычку, а за 7 млн руб. — целый ресторан! Правда, помещения — в аренде. Есть мини-кофейни, бургер-бары, киоски с шаурмой, производство каких-то новых ролл-чипсов… В общем, на любой вкус. Но надо учитывать, что ресторанный бизнес — один из самых сложных. Придется регулярно принимать проверяющих.

Но больше всего продается различных магазинчиков. В наличии секонд-хенд, интернет-магазин интимных товаров, алкомаркет, отдел одежды в «Никитинском», цветочный салон. Всего и не перечислишь. Ценник — от 150 тыс. руб.

Отдел в "Никитинском" продается за 169 тыс. руб. Фото: avito

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Хороших вариантов — один из ста»

Выбор есть. Однако, червячок гложет: а почему все это стало ненужным своим хозяевам? Есть расхожее мнение, что от доходного бизнеса не избавляются. Так ли это?

Рассказывает генеральный директор Центра инновационных решений «Андреев Consulting», бизнес-тренер (опыт работы в рекламном, ресторанном и медийном бизнесе) Артур Андреев:

— В большинстве случаев это правда. Продают, в основном, убыточный бизнес. Варианты такие: либо он убыточен из-за некомпетентности хозяина, либо он останется таким при любом владельце.

Иногда люди продают свое дело, так как устали этим заниматься. Иногда из-за переезда в другой регион. Но хороших вариантов — один из ста. Распознать их сложно. Если покупатель не из бизнеса, ему лучше обратиться за консультацией к специалисту.

Идеальный вариант — сначала поработать простым сотрудником в том бизнесе, который вы хотите купить. Увидеть работу изнутри.

Ресторанное дело — одно из самых сложных. И многочисленные проверки — меньшее из зол. Серьезная проблема — отсутствие клиентов и денег у клиентов. Тяжело морально, так как приходится много общаться с людьми. Чеки небольшие, а амбиции высокие. На ресторане нельзя заработать огромных денег. В этот бизнес надо идти только по большому желанию.

Что касается отелей, то это вообще спорная тема для нашего региона. Посмотрите: везде номера пустуют. Ведь туристов в Челябинске почти нет.

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