15-летняя «Мара Багдасарян» из Челябинска, которая сбила полицейского, избежала колонии

В Ленинском райсуде Челябинска 27 мая зачитали приговор 16-летней школьнице, которая будучи за рулем родительского Mercedes, сбила инспектора ДПС. Но за это ее привлекать не стали — в момент аварии ей было 15 лет. Подростки в таком возрасте не попадают под эту уголовную статью. Вместо этого девушку осудили за вымогательство и несколько эпизодов грабежей. Ей назначили 2,5 года лишения свободы условно.

Жертвами стали ученицы ее же школы. «Гонщица» подкарауливала девчонок после уроков и забирала у них деньги и ценности. Даже сдала похищенное в ломбард. Свою вину до конца она не признала. Вместе с родителями у нее есть десять дней, чтобы обжаловать приговор.

Известной школьница стала в ноябре прошлого года. Челябинские общественники рассказали, что полицейское начальство пытается замять дело о крупном ЧП: якобы дочь влиятельных родителей на Mercedes сбила двух инспекторов ДПС. После публикаций в соцсетях, а затем и СМИ, началась большая проверка.

Изначальная информация оказалась преувеличенной. Никаких влиятельных родителей у школьницы не оказалось. Сбили одного инспектора — он отделался ушибами. Негласно удалось узнать, что делу пытались не придавать огласку не из-за каких-то коррупционных договоренностей, а якобы потому, что сбитый был не аттестованным сотрудником. Новичком, которого не должны были ставить на ночное дежурство.

Следственный комитет не стал заводить уголовное дело на полицейских начальников, которые пытались умолчать о ДТП. Однако прокуратура требует, чтобы СК все же изучил действия сотрудников ГИБДД.

По итогу ночных гонок завели уголовное дело об угоне. Mercedes подросток взяла у бабушки. Но та в суде заявила о примирении с внучкой, и уголовку разбирать не стали. Лишь родителям выписали административный штраф 2 500 руб. за то, что их дочь была пьяной.

Позже выяснилось, что страсть к ночным гонкам не единственное криминальное увлечение подростка. В школе о ней отзывались не лучшим образом. А конфликт с одноклассницами закончился теми самыми уголовными делами за грабежи и вымогательство.

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