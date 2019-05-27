2019-05-27T15:28:08+03:00
Происшествия

В заброшенном карьере под Копейском утонул подросток, спасая друзей

Они упали в глубокую шахту, наполненную водой
Инна КУМЕЙКО
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Подросток утонул, спасая друзей. Фото: соцсети.Подросток утонул, спасая друзей. Фото: соцсети.
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Трагедия на карьере под Копейском разыгралась 24 мая. На крутой берег дети приехали группой — семь человек на велосипедах. Все в возрасте от десяти до 15 лет. Несколько мальчишек стояли на краю и ухнули в воду с грунтом. Дима с друзьями бросился на помощь. Всех спасли. У Димы не осталось сил выплыть самому.

— Хороший мальчик. Мечтал поступить в летное училище, стать офицером, как его отец. Оборвался берег. Оборвалась жизнь, - говорит руководитель копейской независимой Ассоциации образования детей Андрей Горланцев.

Тело искали почти трое суток. 29 мая погибшего подростка нашли.

— Шахты, которые когда-то служили экономике страны, собственник — Челябинская угольная компания — не рекультивировал. В карьере, где утонул мальчик, глубина достигает 32 метров. Нужна федеральная программа рекультивации шахт, — рассказал корреспонденту «Комсомолки» Андрей Горланцев.

Затопленная шахта, в которой погиб ребенок. Фото: Андрей Горланцев.

Затопленная шахта, в которой погиб ребенок. Фото: Андрей Горланцев.

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ УЧЕНИКОВ

Дима занимался в секции рукопашного боя и был членом молодежной организации - Юнармии. Его спортивный наставник, Егор Севостьянов, говорит, что парень был одним из лучших его воспитанников. На берегу карьера Егор и другие тренеры клуба провели все эти страшные дни, участвовали в поисках.

— Тело нашли в 15-20 метрах от берега. Здесь у берега сразу сильный обрыв вниз, метров в тридцать глубина. Димка вытащил двух маленьких мальчиков, они вцепились в него мертвой хваткой. Вода холодная, одежда намокшая, тяжелая. У него или судорога тело сковала, или сердце остановилось. Это вскрытие покажет. Но Димка наш погиб как герой, — говорит Егор.

Семья Димы сейчас переживает стресс. Дима был старшим из трех детей. Красавец-мальчишка, отзывчивый, общительный. Подрастают еще две дочки, десяти и семи лет. Завтра взрослые товарищи юнармейца и чиновники из мэрии поедут к родителям мальчика. Они предложат захоронить их сына на Аллее Героев на кладбище в поселке Горняк.

КАРЬЕРЫ ВСЕ БЕСХОЗНЫЕ

А копейчане бьет тревогу. Жительница Копейска Елена Горева задает вопросы властям города:

— Если это промышленный объект, то почему он в свободном доступе? Если это ничейная территория, почему нет ограждений, предупреждений и охраны? Я вижу постоянно на карьере детей.

Общественник Горланцев предлагает разослать всем детям и родителям в Копейске предупредительные СМС с инструкцией: не посещать заброшенных затопленных шахт, не купаться в глубоких водоемах с неисследованным дном. И обязательно - номер телефона экстренных служб на случай ЧП.

Впереди лето, и 90 дней дети будут предоставлены сами себе, ведь взрослые на работе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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