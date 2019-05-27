2019-05-27T15:10:43+03:00
Здоровье

Частная клиника бесплатно примет детей в Челябинске

1 июня в сети клиник ЛИНЛАЙН пройдет день бесплатных процедур и консультаций
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.
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1 июня сеть клиник ЛИНЛАЙН совместно с Благотворительным Фондом «Линия добра» проводит день бесплатных процедур и консультаций для детей.

Дети до 14 лет могут пройти следующие процедуры:

• Удаление рубцов

• Удаление новообразований

• Лечение гемангиом и винных пятен

• Лечение сосудистых «звездочек»

• Удаление пигментных пятен

Процедуры безопасны и безболезненны даже детям до года. Методики «ЛИНЛАЙН» рекомендованы Минздравом России.

Детей так же будет ждать праздничная программа: игры и всевозможные сладости, маленьким пациентам врачи вручат медали «За смелость и отвагу» и воздушные шары.

«Акция ко Дню защиты детей в ЛИНЛАЙН — ежегодная. Каждый год 1 июня мы проводим более 300 бесплатных консультаций и процедур для детей. Дети чувствуют себя настоящими героями и не боятся врачей», — рассказала главный врач сети клиник Екатерина Поздеева.

Записаться на бесплатную процедуру и консультацию можно по тел.: 8 800 7007 911.

Кроме того, в период с 1 по 7 июня дети и их мамы смогут получить бесплатные консультации врачей-дерматологов и косметологов во всех клиниках ЛИНЛАЙН.

СПРАВКА

ЛИНЛАЙН — крупнейшая в Европе сеть клиник лазерной косметологии, в состав которой входит более 30 филиалов. Опыт работы сети — 20 лет (первая клиника была открыта в 1999 году).

Благотворительный фонд «Линия Добра «ЛИНЛАЙН» — фонд, сформированный по инициативе сети ЛИНЛАЙН. С помощью сотрудников и клиентов сети клиник оказывает поддержку детям с тяжелыми заболеваниями и людям, оказавшимся в трудной ситуации.

www.linline.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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