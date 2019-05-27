Алексей Текслер советуется с экспертами по пятилетке развития Челябинской области

Глава региона встретился с экспертами Челябинска — специалистами в экономической, строительной, медицинской, образовательной отраслях. Обсуждали направления развития региона. Алексей Текслер сказал, что полученная информация учтется в итоговом варианте его обращения к ЗСО как стратегическое или конкретное предложение по развитию региона. Беседу вели в разрезе пяти ближайших лет.

— Важно услышать мнение экспертов о том, как должен развиваться регион, какие проблемы есть, на что надо обратить внимание, определяя цели и задачи развития на ближайшую перспективу. Такие встречи будут проходить вплоть до 30 мая. Проблемы всем известны, вопрос в том, как нам их решить — ключевое, и мнение экспертов здесь, конечно, определяющее, — подчеркнул Алексей Текслер.

Гости беседы вниманием польщены. Например директор Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов напомнил, что прежде к компетентному мнению прислушивались не всегда:

— В свое время наше экспертное сообщество было приглашено на обсуждение вопроса о целесообразности строительства ВСМ Екатеринбург-Челябинск. Эксперты высказались против: проект нужно доработать. Но нас не послушали, вложили средства областного бюджета. Следует создать ситуационный центр экспертов по обсуждению сложных социально-экономических проблем.

— Надо быть ближе к реальности, потому что в последнее время у нас часто рассматривались не всегда обоснованно проработанные и слишком масштабные проекты, поэтому мы имеем ряд проблем, — говорит член Общественной палаты региона Сергей Гордеев. — К примеру, вместо ВСМ я бы посоветовал сделать упор на развитии дороги М5 «Урал».