2019-05-27T15:52:25+03:00
Общество

Алексей Текслер советуется с экспертами по пятилетке развития Челябинской области

Специалистов из разных отраслей пригласили в резиденцию губернатора на обсуждение важной темы
Поделиться:
Алексей Текслер внимательно слушал экспертов.Алексей Текслер внимательно слушал экспертов.
Изменить размер текста:

Глава региона встретился с экспертами Челябинска — специалистами в экономической, строительной, медицинской, образовательной отраслях. Обсуждали направления развития региона. Алексей Текслер сказал, что полученная информация учтется в итоговом варианте его обращения к ЗСО как стратегическое или конкретное предложение по развитию региона. Беседу вели в разрезе пяти ближайших лет.

— Важно услышать мнение экспертов о том, как должен развиваться регион, какие проблемы есть, на что надо обратить внимание, определяя цели и задачи развития на ближайшую перспективу. Такие встречи будут проходить вплоть до 30 мая. Проблемы всем известны, вопрос в том, как нам их решить — ключевое, и мнение экспертов здесь, конечно, определяющее, — подчеркнул Алексей Текслер.

Гости беседы вниманием польщены. Например директор Челябинского филиала РАНХиГС Сергей Зырянов напомнил, что прежде к компетентному мнению прислушивались не всегда:

— В свое время наше экспертное сообщество было приглашено на обсуждение вопроса о целесообразности строительства ВСМ Екатеринбург-Челябинск. Эксперты высказались против: проект нужно доработать. Но нас не послушали, вложили средства областного бюджета. Следует создать ситуационный центр экспертов по обсуждению сложных социально-экономических проблем.

— Надо быть ближе к реальности, потому что в последнее время у нас часто рассматривались не всегда обоснованно проработанные и слишком масштабные проекты, поэтому мы имеем ряд проблем, — говорит член Общественной палаты региона Сергей Гордеев. — К примеру, вместо ВСМ я бы посоветовал сделать упор на развитии дороги М5 «Урал».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наталья Поклонская: О первой встрече с мужем, жестокой любви и Николае Втором
У главной красавицы Госдумы и бывшего крымского прокурора Натальи Поклонской вышла новая книга. Писала вместе с мужем, юристом Иваном Соловьевым. Авторы откровенно рассказали о тайнах своей жизни
Новости 24
Алексея Текслера тревожит отъезд молодежи из Челябинской области
Житель Челябинска купил угнанный мотоцикл, который искали по всему миру
Алексей Текслер советует промышленникам Челябинской области перестать употреблять модные слова и спуститься на землю
Главному обвиняемому в деле о насилии в интернате под Челябинском разрешили выходить на улицу
Челябинску век не догнать Москву в экономическом развитии
В Челябинске задержали вора, который позволил жертве выбирать — что украсть
Деревья на улице Дарвина вырубать не будут
Из Челябинска запустили прямые авиарейсы в Батуми
Главный по дорогам Челябинска отстранен, но не уволен
Подросток умер, задев рукой высоковольтный провод в Челябинской области
Злостных алиментщиков ждет массовая облава в Челябинске
На каких шести пляжах разрешили купаться в черте Челябинска
Долой шпаргалки и телефоны: школьники из Челябинской области начали сдавать ЕГЭ
Елистратов ответил на замечания Алексея Текслера о состоянии тротуаров в Челябинске
«На обочине трупы, страшно». Три человека погибли при столкновении автомобилей в Челябинской области
15-летний школьник разбился, взяв покататьcя машину родителей
В аквапарке Магнитогорска на женщину с ребенком обрушился потолок
Дух непостроенного метро четыре года разговаривает с жителями Челябинска
Ребенок-живодер с особой жестокостью убивал птиц в Челябинске
В Челябинской области детям предлагают работу на кладбище
В Челябинске устроили фотосессию с больным львенком