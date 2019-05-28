«Я — Робокоп»: Пьяный сотрудник Росгвардии угрожал инспекторам ДПС

В Златоусте инспекторы ДПС остановили пьяного водителя. Вместо того, чтобы повиниться и смиренно признать неправоту, тот пошел на агрессивную конфронтацию. Дебош нарушителя сняли на камеру. Видео появилось в соцсетях.

— Убери от меня руки! Ты знаешь, кто я такой? Я робокоп и подполковник полиции! — кричит задержанный

— Кто вы? — удивленно переспрашивает инспектор.

— Я — Робокоп! Сними наручники с меня, а то сломаю тебя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/711352" frameborder="0"></iframe> Робокоп уже не тот: пьяный силовик хамит коллегам.

Но ни звание, ни сравнения себя с героем блокбастера 90-х задержанному не помогли. За вождение в нетрезвом виде ему грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на два года. Это если попался впервые. В противном случае — уголовное дело и два года колонии.

Силовые ведомства стали разбираться, кто же попал на видео. Оказалось, что буйный мужчина действительно носит погоны — служит в Росгвардии.

— Идет служебная проверка. Если вина сотрудника будет установлена, он будет привлечен к ответственности, — заявили в Управлении Росгвардии по Челябинской области.

Также выходкой заинтересовался Следственный комитет. Все-таки имели место угрозы полицейским. Но уголовного дела пока нет.

Пару месяцев назад в Челябинске постовые устроили уличную разборку с обилием обсценной лексики. Кроме выговора за это им ничего не было.

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