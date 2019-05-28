2019-05-28T11:47:12+03:00
Общество

Алексей Текслер впервые высказался о спонсорах избирательной кампании

Главе региона важный вопрос задали журналисты после его встречи с промышленниками и предпринимателями
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На площадке ЧТПЗ глава региона собрал руководителей крупнейших предприятий региона. Фото: gubernator74.ruНа площадке ЧТПЗ глава региона собрал руководителей крупнейших предприятий региона. Фото: gubernator74.ru
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После встречи с промышленниками Челябинской области, что проходила на площадке цеха Высота-239 ЧТПЗ, главу региона Алексея Текслера журналисты спросили о возможных спонсорах его избирательной кампании. СМИ не раз строили предположения, в которых звучали разные предприятия Челябинска и Челябинской области.

Алексей Текслер заявил:

— Ни с кем из предприятий, откровенно говоря, я не обсуждал тему выборов в части поддержки. Избирательной компании пока не началось. Повторю простую мысль: нам надо вместе работать. Только вместе можно изменить ситуацию, подтолкнуть область к развитию.

Игрокам крупного бизнеса он рекомендовал спуститься на землю и наконец-то начать вкладываться в ее развитие, а не только зарабатывать на ней.

— Чтобы люди почувствовали это в новых доходах, высокопроизводительных рабочих местах, качестве образования, социальной среде. Задача власти — наладить социальную сферу, задача бизнеса — дать людям возможность полноценно заработать.

— Люди должны видеть, что здесь – в нашей области – есть смысл жить и работать, связывать с регионом будущее. Для этого, коллеги, хочу обратить внимание, необходимо ваше участие в социальных инвестициях. Нужно не только зарабатывать в регионе, но и вкладывать в него, – резюмировал Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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