В Челябинске наградили победителей конкурса «ОМК-Партнерство»

В Челябинске на площадке Правительства Челябинской области состоялось награждение победителей конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство». Организатором конкурса уже в пятый раз выступила Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», в Челябинской области представлена АО «Трубодеталь»).

Дипломы победителей получили авторы 17 проектов: 11 от некоммерческих и муниципальных учреждений и 6 волонтеров-сотрудников. Завод поддержал их грантами на реализацию до 250 тыс. руб. для организаций и до 50 тыс. руб. для волонтерских инициатив. Общий бюджет конкурса в Челябинской области составил 2 млн рублей.

Участие в торжественной церемонии награждения приняли начальник управления общественных связей Правительства Челябинской области Дмитрий Семенов, исполнительный директор Челябинского регионального ресурсного Центра поддержки и развития СО НКО Михаил Комиссаров, управляющий директор АО «Трубодеталь» Евгений Баранов, директор по персоналу, связям с общественностью и общим вопросам АО «Трубодеталь» Елена Сеничкина.

«Конкурс «ОМК-Партнерство» стал значимым событием в жизни некоммерческого сектора Челябинской области. Большое количество общественных организаций стремятся в нем участвовать, и мы из года в год получаем яркие проекты, которые улучшают качество жизни в поселке Новосинеглазовском, где расположено предприятие. Объединенная металлургическая компания и завод «Трубодеталь» — абсолютно уникальный социально ответственный бизнес. Через различные медиа-ресурсы мы стараемся донести информацию об этом конкурсе, подчеркиваем, насколько важно сотрудничество власти, бизнеса и некоммерческих организаций», — подчеркнул Дмитрий Семенов.

Среди победителей конкурса «ОМК-Партнерство»* в 2019 году инициативы, направленные на профориентацию молодежи, развитие волонтерства среди пожилых людей, поддержку детско-юношеского спорта, здорового образа жизни и культуры в пос. Новосинеглазовском, защиту окружающей среды, а также на консультационную и информационную помощь онкобольным, вовлечение населения поселка в мероприятия по ранней диагностике и профилактике онкологических заболеваний и диабета.

«Ценность нашего конкурса в том, что нам удалось создать партнерство власти, бизнеса и общества, которое по-настоящему работает. Совместными усилиями мы развиваем наш город. В этом году мы сфокусировались на помощи социально незащищенным группам населения, максимально обратили внимание на представителей «серебряного возраста». Мы также отмечаем качество проектов и разнообразие социальных проблем, которые они призваны решить», — отметил управляющий директор АО «Трубодеталь» Евгений Баранов.

*Примеры проектов-победителей конкурса «ОМК-Партнерство» в 2019 году.

Проекты НКО и муниципальных учреждений

Бабушка особого назначения и Центр подготовки волонтеров «серебряного возраста»

(п. Новосинеглазовский, Челябинск)

Челябинская региональная общественная организация помощи людям в трудной жизненной ситуации «Солнечный день» и муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения по Советскому району города Челябинска» проведут цикл занятий для пожилых людей по компьютерной и цифровой грамотности. Полученные знания участники смогут применить в своей волонтерской деятельности. Пожилые люди будут развивать «серебряное добровольчество» в п. Новосинеглазовский путем оказания помощи одиноким матерям с детьми, проживающим в поселке. Также волонтеров обучат навыкам оказания первой помощи, психологической поддержки, организации культурно-досуговой работы, что позволит сформировать умения, необходимые для оказания помощи другим представителям старшего поколения.

«Информационная скорая помощь»

(п. Новосинеглазовский, Челябинск)

Автономное некоммерческое общество «Искорка» окажет консультационную и информационную помощь онкологическим больным и их близким с вовлечением населения поселка Новосинеглазовский в мероприятия по ранней диагностике и профилактике онкологических заболеваний. Проект охватит 1300 участников. В результате его реализации будет сформирована система комплексной (очно-заочной) информационной помощи онкологическим больным и их близким в поселке.

«Бумажная мечта»

(п. Новосинеглазовский, Челябинск)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Сосновка» (обособленное подразделение Дворец культуры «Новосинеглазово») реализует проект по созданию объемных и плоских форм живых и сказочных существ из бумаги и картона. Полученный опыт будет использован в театрализованной деятельности, песочной живописи и театре теней, в создании декораций к мероприятиям, фотозон. Участники проекта — дети, люди с ограниченными возможностями и пожилые люди — познакомятся с театральной культурой (устройство театра, театральные жанры, теневые театры). В процессе работы будут созданы короткометражные видео, а последняя часть проекта позволит смонтировать свой нарисованный мультфильм «Если бы я был волшебником». Благодаря этому проекту каждый участник почувствует, что значит быть дизайнером, художником, режиссером, актером.

Примеры волонтерских проектов

Творческая мастерская «Тепло в квадратике»

(Екатерина Ядрышникова, п. Новосинеглазовский, Челябинск)

В рамках проекта планируется проведение занятий для воспитанников приюта «Возрождение» по пошиву постельного белья; изготовление предметов интерьера в лоскутной технике, вышивке лентами, вязания крючком и на спицах для продажи на благотворительных ярмарках.

Pro-гаджет

(Елена Орлова, п. Новосинеглазовский, Челябинск)

Обучение детей из приюта «Возрождение» компьютерным программам (освоение MS Office) и навыкам медиабезопасности совместно с руководителем IT-службы завода Ахатом Рахматуллиным.

#TrashtagChallenge_TDT

(Ирина Скобелева, п. Новосинеглазовский, г. Челябинск)

Поддержка международной инициативы #TrashtagChallenge, в рамках которой предполагается запуск в корпоративных социальных сетях марафона, где жителям будет предложено фотографировать сначала загрязненные места, а потом делать фотографии после их уборки. Авторы публикаций, набравших наибольшее количество «лайков», получат призы. Пример всем продемонстрируют руководители завода, которые также примут участие в экологических акциях с привлечением жителей п. Новосинеглазовский и членов их семей.

Cправка о конкурсе «ОМК-Партнерство»

Объединенная металлургическая компания проводит конкурс «ОМК-Партнерство» с 2015 года. Он направлен на развитие сотрудничества власти, бизнеса и общества в решении социальных проблем регионов. В Челябинской области конкурс проходит при поддержке Правительства Челябинской области и Челябинского регионального ресурсного центра поддержки и развития социально ориентированных НКО.

В 2019 году в Челябинской области на конкурс поступило 23 заявки от НКО и муниципальных учреждений и 9 — от волонтеров-сотрудников.

Основным вектором пятого, юбилейного конкурса стало развитие социального добровольчества. Ресурсные волонтерские центры, члены Ассоциации волонтерских центров, которая выступила партнером, провели для сотрудников ОМК тренинги и научили принципам социального добровольчества и привлечения инвестиций. В Челябинске экспертом выступил исполнительный директор Челябинского регионального ресурсного центра поддержки и развития СО НКО Михаил Комиссаров.

В 2019 году сохранилась специальная номинация для муниципальных учреждений. В этом году в ней победили две инициативы: комплексный центр социального обслуживания населения по Советскому району г. Челябинска займется подготовкой волонтеров «серебряного возраста», а на базе дворца культуры п. Новосинеглазовский заработает проект «Бумажная мечта» по изготовлению бумажного реквизита для театрализованных представлений.

В 2018 году проекты волонтеров были отмечены различными наградами. Так, сразу тремя дипломами Всероссийского конкурса «Чемпионы добрых дел» были награждены волонтеры ВМЗ, ОМК и БАЗ. В номинации «Экология» I место занял проект волонтера из Благовещенска Анны Пестовой «Сердца самой чистой породы». Второе и третье места в номинации «Местные сообщества» заняли Александра Аверина из Выксы с фестивалем «Исторический пикник» и Анастасия Власова из Москвы с инициативой «Формула добра». Все проекты были реализованы в рамках конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство».

В 2018 году грантовый конкурс был отмечен федеральными и региональными наградами.

ОМК заняла третье место в номинации «Лучший грантовый конкурс» за реализацию конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство». Номинация учреждена впервые Фондом президентских грантов России в рамках проекта «Лидеры корпоративной благотворительности». Второй год подряд ОМК стала обладателем диплома победителя в номинации «Информационная открытость благотворительной деятельности» за высокую эффективность коммуникаций в освещении работы в сфере благотворительности и КСО. Также ОМК вошла в топ-10 компаний России с наилучшими практиками в благотворительной деятельности по итогам 2017 г. Конкурс ежегодно проводят Форум Доноров, PwC Russia и Ведомости.

Завод «Трубодеталь» занял первое место в конкурсе «Лидеры корпоративной благотворительности. Урал», а также стал победителем в двух номинациях: «Лучшая программа, способствующая развитию инфраструктуры деятельности некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчества в регионе присутствия компании» и «Лучшая программа, способствующая развитию волонтерства в России». В 2018 году активное участие в проектах в качестве волонтеров приняли директора предприятия, за что коллектив «Трубодетали» награжден дипломом за третье место всероссийского конкурса «Премия МИРа» в номинации «Добрый коллектив».