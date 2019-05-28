2019-05-28T08:59:52+03:00
Общество

Для строительства дорог в Челябинской области нужны новые люди

Глава региона Алексей Текслер — о двойном контроле за качеством дорожных работ, ремонте моста на Троицком тракте и запущенных тротуарах
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На стройке дороги в Аргаяшском районе рабочие пообещали Алексею Текслеру работать без брака.На стройке дороги в Аргаяшском районе рабочие пообещали Алексею Текслеру работать без брака.
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Дорога АргаяшАльмеева местами строится в чистом поле. Приехал сюда Алексей Текслер в дождливый день. Вода с неба шла сплошным потоком, смывая со стендов бумаги со схемами и графиками.

Но Текслер был дотошен. Раскрытый над ним большой зонт велел переместить, «чтобы не мокли девушки-журналистки».

Подрядчик пристальным расспросам был удивлен. Подчеркивал: техника, материалы — исключительного качества. Плюс контроль от министерства дорожного строительства.

Текслеру утвержденная схема видится неполной:

— Все, что касается национального проекта и решений, которые мы принимаем по выделению дополнительных средств для ремонта и строительства, нужно обеспечить дополнительными проверками.

МОНОПОЛИСТУ НУЖЕН ДВОЙНОЙ КОНТРОЛЬ

Крупные контракты по дорожному строительству в Челябинской агломерации сосредоточены у одного подрядчика — АО «Южуралмост».

Текслер прямо заявил: монополизация рынка ни к чему хорошему не приведет. Догляд нужен постоянный: сомнений в том, что работы выполняются качественно, быть не должно.

На стройке Текслера встретили рабочие из Троицка, Еткуля, Октябрьского района. Смущенно жали главе региона руку.

— Не подведете? Работу качественно делаете? — спрашивал Текслер, пожимая руки.

— Не подведем, — обещали ему в ответ.

— Сколько дорога простоит, как она будет функционировать, будет ли формироваться колея, насколько будет безопасным движение — вопросы ключевые, — пояснил Текслер. — Потому, если мы введем дополнительную проверку независимой организацией, мы, как потребители, будем уверены, что задача исполнена добросовестно.

ГЛАВНОЕ — ЭТО КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ

Глава региона подчеркнул — ремонт и реконструкция дорожной сети Южного Урала будет превалировать над строительством. Бодрые цифры в рапортах заслоняют картину состояния дорог.

— Мы будем наращивать объем ремонта и на региональных дорогах, и в Челябинской и Магнитогорской агломерациях. Стройка тоже будет. Но в нашей области развитая дорожная сеть, которая не всегда, мягко говоря, находится в надлежащем состоянии. Ориентир и приоритет, мною определенный, — ремонт действующей сети и постоянное увеличение качества работ.

Собачка по кличке Шпонка — верный напарник дорожных рабочих. Ей даже спецодежду пошили.

Собачка по кличке Шпонка — верный напарник дорожных рабочих. Ей даже спецодежду пошили.

Сельчане дорогу ждут и в соцсетях активно обсуждают стройку.

Ануда Ахмадеева: «В Кулуево живет моя мама, я ее навещаю. Дорога прежде была опасной, узкой. По ней ходят большегрузные машины, есть риск лобового столкновения. Если стройка будет качественной, то и дорога прослужит долго. Значит, риск ДТП снизится».

Аргашяцы просят губернатора обратить внимание и на деревенские дороги. На совещании по стройке трассы Текслер заявил и о реконтрукции деревенских дорог.

МОСТ НА ТРОИЦКОМ ТРАКТЕ

Еще один пункт поездки Алексея Текслера — строящийся путепровод по Троицкому тракту.

Ситуация на въезде и выезде из города в этой точке патовая: многокилометровые пробки на двухполосном мосту постоянные. Новую переправу начали было возводить несколько лет назад, да отложили.

В этом году стартовало строительство первой ветки путепровода в две полосы, в направлении выезда из города. Ее сдадут в октябре. Временно она станет мостом в обе стороны.

Так выглядит сейчас замороженная стройка моста по Троицкому тракту.

Так выглядит сейчас замороженная стройка моста по Троицкому тракту.

В будущем году, на месте старого путепровода, возведут вторую ветку. На стыке путепровода и ул. Дарвина появится развязка. Совещание по возведению моста проходило на стройплощадке.

Проект предусматривает и расширение дороги по ул. Дарвина. Для чего придется вырубить деревья — живой щит от пыли и шума дороги. Алексей Текслер в курсе возражений жителей по вырубке.

— Ключевой объект — это мост. Потребности расширения дороги по ул. Дарвина в этом году нет.

Объем средств, который планировалось потратить на расширение дороги по ул. Дарвина, нужно направить на другие дороги Челябинска по программе ремонта и строительства нынешнего года.

— Претензии людей связаны с тем, что большое количество деревьев должны быть вырублены под расширение дороги, — говорит Текслер. — Поэтому по компенсирующим мероприятиям нужно тщательно подумать до следующего года.

Текслер поручил ускорить стройку моста. Автомобилисты Челябинска его ждут.

Николай Громов, житель Советского района в соцсетях пишет: «Правильно, что расширение дороги на ул. Дарвина отложили. И нужно ли превращать кольцо на пересечении ул. Блюхера — Дарвина в Т-образный перекресток? В городе деревья не вырубать требуется, а высаживать новые. За мост — спасибо, он нужен. По старому ездить опасно».

ПРЕТЕНЗИЙ МНОГО, ОТВЕТОВ — НЕТ

В поездке главу региона сопровождал начальник управления дорожного хозяйства Челябинска Александр Шабалин. Для него этот вояж обернулся… увольнением.

Обсуждали скандальную историю с контрактом на ремонт дорог. Региональный УФАС браковал его дважды и сейчас рассматривает в третий раз. В списке 18 улиц, а работы не начинаются.

— Претензия антимонопольного ведомства — ваши варианты использования асфальтобетонной смеси не соответствуют современным требованиям. Рекомендовали использовать широкий спектр материалов. Но замечания вы не устранили и контракт забраковали во второй раз. Почему? — задает вопрос глава региона.

— Ну… Так получилось. Наверное, мое упущение, — пожимает плечами Шабалин.

Еще одна претензия: нет четких сроков заключения контрактов на содержание дорог с 1 января будущего года. Так и до знаменитых куч по обочинам недалеко.

Шабалин на остальные расспросы и претензии в ответ угнетенно молчал. Тогда Текслер обратился к замглавы Челябинска Наталье Котовой, которая участвовала в совещании:

— Назначьте другого человека, ответственного за содержание дорог. Идет пинг-понг с УФАС, который вносит абсолютно современные предложения по материалам. Мы не можем позволить себе начало ремонтов в июле. Деньги доведены вовремя. Дороги — в топе задач, которые ставят жители. Нужны новые люди, которые организуют работу по-новому.

КСТАТИ

С тротуаров уберут ямы и пыль

Не устраивает главу региона, что ни в одном из контрактов по содержанию дорог не упоминаются тротуары. О том, что дороги для пешеходов разбиты и завалены пылью, СМИ писали постоянно, власти обещали ситуацию исправить и… не исправляли.

— Огромное количество обращений ко мне в Инстаграм по тротуарам: много пыли, с детьми гулять невозможно. Никто ни разу не видел, чтобы тротуары чистили. И я не видел. А это недопустимо в мегаполисах с большой экологической нагрузкой. Я выступил с инициативой увеличить объем финансирования благоустройства в районах на 500 млн руб. в год. Деньги нужно направить в первую очередь на эти цели, на обслуживание и ремонт проходов к школам, детсадам, больницам, поликлиникам. Уверен, ситуацию исправим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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