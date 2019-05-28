В Челябинске стартует инклюзивный проект «Танцуют все!»

28 и 29 мая хореографы шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Александр Тронов и Александр Могилев проведут серию мастер-классов для участников инклюзивных танцевальных коллективов клуба «Наше место». Они дадут начало масштабному проекту «Танцуют все!», который реализуется при поддержке Министерства социальных отношений Челябинской области.

В проекте примут участие инклюзивные коллективы «Line» (среди танцоров участники на инвалидных колясках), «SODA» ( в составе ребята с нарушением слуха) и «OGC» (участник с нарушением слуха и ДЦП) . Его задача- создание и развитие таневального сообщества в Челябинской области.

«Проект «Танцуют все!» — это особое пространство, — рассказывает руководитель клуба «Наше место» Мария Дусмухаметова. — Здесь танец объединяет молодежь с разными физическими возможностями. Формирует и воспитывает личность, открытую к поддержке и уважению другой личности. Здесь ограниченные возможности здоровья участников — это новые дополнительные условия для творчества. Здесь профессиональный подход, участие российских хореографов — возможность создавать номера, организовывать выступления и концерты, которые интересны не только молодежи с инвалидностью, но и здоровой молодежи».

В проекте также примут участие профессиональные молодежные коллективы Челябинска, такие как команда «Lil MaKeRz» и театр танца «DeepVision» «Танцуют все!» — это мастер-классы, открытые уроки, отчетные концерты, выступления на крупных городских мероприятиях

Уже два года в качестве наставников инклюзивных коллективов клуба выступают хореографы шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ Екатерина Решетникова, Игорь Рудник, Алексей Карпенко. В проекте «Танцуют все!» к ним присоединяются Александр Тронов и Александр Могилев.

28 и 29 мая они поделятся своим опытом с коллективами Line и «OGC» .

Партнеры проекта «Танцуют все!»: гранд-отель «Видгоф», группа компания «БОВИД», Группа «ЧТПЗ», IT-PARK, АО «Конар», Челябинский государственный университет.

Место проведения мастер-классов:

3 корпус ЧелГУ, пр. Победы 162 в

IT-PARK , Молодгвардейцев, 31

Время: 14.00 — 18.00