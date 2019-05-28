Алексей Текслер пошел на завод

Цех «белой металлургии» ЧТПЗ стал пунктом гостевого маршрута в Челябинске. Школьники на экскурсиях с удовольствием позируют на фоне труб для нефте- и газопроводов, на ярких цеховых лестницах. Предприятие отменяет представление о заводе, как о «грязном производстве»: здесь обувь и комбинезоны у рабочих белого цвета.

Сосед «Высоты» — завод «Этерно» — еще один современный проект ЧТПЗ. Здесь глава региона Алексей Текслер и назначил совещание с членами областного Союза промышленников и предпринимателей.

Переговорам предшествовала экскурсия Текслера по «Высоте-239». Ни пыли, ни дыма. Эх, все бы наши заводы были такими…

Во время экскурсии Текслер спросил о безопасности труда рабочих. Ответили фактами: коллектив «Высоты» — молодые в основном специалисты. Работать здесь интересно. И безопасно.

НУЖНА ПЕРЕЗАГРУЗКА

30 мая Алексей Текслер обратится к Заксобранию с оценкой положения дел и приоритетов развития региона. От крупного бизнеса Алексей Текслер ждет активного участия в жизни области. Чтобы активные, перспективные, творческие не стремились покинуть малую родину. Нужна перезагрузка!

— Коллеги, необходимо ваше участие в социальных инвестициях. Нужно не только зарабатывать в регионе, но и вкладывать в него, — обратился Текслер к участникам совещания.

МАГНИТКА КАК ПРИТЯЖЕНИЕ

Кстати, о вложениях в «нематериальное». ММК анонсировал проект развития городской среды «Притяжение». Свои знания в Магнитогорске применят победившие немецкие специалисты. Заявки на конкурс подали около 100 международных компаний.

На 400 га появится музейно-образовательный комплекс, культурный, спортивный и медицинский центры, парк.

— Пока это пустырь, примыкающий к одной из главных улиц — Советской. Мы даже шутим: есть ли в городе столько жителей, чтобы пространство было максимально востребовано? Так участвовать в жизни городов и районов должны все промышленники, — говорит жительница Магнитогорска Елена Ушакова.

Современные предприятия высокопроизводительны, технологичны, экологичны.

АНОНС НОВОГО МИНИСТЕРСТВА

Текслер возрождает в регионе министерство промышленности. Об этом глава региона объявил на встрече с промышленниками.

Минпром поддержит — налогово и инфраструктурно — производства, отвечающие экологическим требованиям. За пять лет выбросы на предприятиях Челябинска и Магнитогорска должны сократиться на 20%. Это указ президента Владимира Путина.

— Наши с вами договоренности в этой сфере в ближайшее время превратим в соглашения. И начнем их реализацию. Нужно, чтобы мы все как можно быстрее почувствовали результат, — заявил Алексей Текслер.

— Это была деловая встреча, на которой ее участники попытались высветить проблемы промышленности. И у главы региона есть желание не только их рассматривать, но и оказывать влияние на их устранение и выставлять встречные требования по решению социальных, экологических вопросов в регионе. Это правильно и разумно.

Мы повторяем тенденции страны — работа в непростых условиях, спад по всем направлениям. И решение о возрождении министерства промышленности очень правильное. Промышленность — основа для Челябинской области. Это состояние зарплат, психологический комфорт трудовых коллективов, а значит, жителей, — поделился с «Комсомолкой» впечатлениями от встречи генеральный директор обувной фабрики «Юничел» Владимир Денисенко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Глава Челябинской области Алексей Текслер:

— Усилия, которые прикладывают бизнес и власть, должны быть направлены на социально-экономическое развитие региона, чтобы люди почувствовали это в реальных доходах, в высокопроизводительных рабочих местах, в качестве образования, в качестве социальной среды. Люди должны видеть, что в нашей области есть смысл жить и работать, связывать с регионом будущее.